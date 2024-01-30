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В Египте начали реконструкцию пирамиды Менкаура. Жители недовольны

Египтяне и эксперты со всего мира раскритиковали идею властей.
пирамида
Источник: Соцсети

В Египте началась трехлетняя реконструкция пирамиды Менкаура — самой южной, маленькой и поздней из трех пирамид в Гизе. Проект восстановления древнего памятника вызвал массу недовольств, а эксперты уже назвали его «абсурдным». Первыми результатами реконструкции поделился в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) глава Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири.

Известно, что пирамида Менкаура была с самого начала облицована гранитом, но со временем потеряла часть покрытия. Цель реконструкции заключается в том, чтобы полностью вернуть конструкции ее первоначальный облик.

На опубликованном видеоролике можно увидеть, как рабочие устанавливают гранитные блоки прямо на поверхность пирамиды, рядом с которой находятся сфинкс, а также пирамиды Хефрена и Хеопса.

Мустафа Вазири назвал идею «проектом века» и «подарком всему миру». Впрочем, обычные жители со всего мира и многочисленные эксперты не согласны с этим. В социальных сетях они массово раскритиковали идею. Египтолог Моника Ханна вовсе назвала реконструкцию «невозможной».

«Единственное, чего не хватало, — это добавить черепицы к пирамиде. Когда мы прекратим абсурдность управления египетским наследием? Все международные принципы реконструкции запрещают такое вмешательство», — написала она, призвав всех археологов «немедленно мобилизоваться».

Многие пользователи отреагировали на произошедшее с юмором и сарказмом. «Когда будет запланирован проект по выпрямлению Пизанской башни?» — спросил один участник обсуждения. Другой комментатор вовсе посоветовал обклеить пирамиды обоями.

Ранее археологи обнаружили в пирамиде фараона Сахура восемь ранее неизвестных помещений. По мнению ученых, эти пространства могли использовать в качестве кладовых. Из-за применения при строительстве пирамиды известняка низкого качества сооружение сильно повреждено, однако специалисты смогли восстановить и тщательно задокументировать помещения.