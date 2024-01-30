В Египте начали реконструкцию пирамиды Менкаура. Жители недовольны

В Египте началась трехлетняя реконструкция пирамиды Менкаура — самой южной, маленькой и поздней из трех пирамид в Гизе. Проект восстановления древнего памятника вызвал массу недовольств, а эксперты уже назвали его «абсурдным». Первыми результатами реконструкции поделился в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) глава Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири.