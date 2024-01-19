В Доминикане хотят внедрить режим четырехдневной рабочей недели

Рабочая неделя сократится с 44 часов до 36. Эксперимент стартует 1 февраля. Как сообщают власти, он направлен на изучение возможных преимуществ как для самих работников, так и для участвующих компаний. Согласно плану, четырехдневная рабочая неделя будет введена на полгода. Однако предполагается, что работники будут трудиться на 20% меньше с сохранением продуктивности всего три месяца. Еще столько же уйдет на обработку и анализ данных.