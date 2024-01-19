Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2023
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
17:10 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

В Доминикане хотят внедрить режим четырехдневной рабочей недели

Эксперимент начнется 1 февраля.

Наверх
Источник: Focus Photography Mauritius/CC0

Власти Доминиканской Республики решили провести эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. Об этом говорится на сайте администрации президента страны.

Рабочая неделя сократится с 44 часов до 36. Эксперимент стартует 1 февраля. Как сообщают власти, он направлен на изучение возможных преимуществ как для самих работников, так и для участвующих компаний. Согласно плану, четырехдневная рабочая неделя будет введена на полгода. Однако предполагается, что работники будут трудиться на 20% меньше с сохранением продуктивности всего три месяца. Еще столько же уйдет на обработку и анализ данных.

Половина жителей России тоже хотели бы работать четыре дня в неделю. Такой результат показал опрос.

Анна Морозова

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь