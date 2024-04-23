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«Феня, ты — не кошка, ты — орел!»: в домашнем зоопарке под Ростовом хищные птицы дружат с потенциальной «едой»

Как далматинцы отбили 10-летнюю девочку от хулиганов под Ростовом.

Источник: Личный архив героя публикации

Виктория Никитина из Волгодонска спасает даже самых безнадежных животных. Ей везут не только кошек и собак, но и пострадавших от волков косуль, сов, орлов и даже цапель. И дикие звери и птицы, которые никого к себе не подпускают, ей доверяют — даже едят прямо с рук.

Некоторые остаются у сердобольной женщины. В ее домашнем зоопарке даже хищные птицы дружат с потенциальной «едой».

Даже дикие животные доверяют Виктории
Даже дикие животные доверяют Виктории Источник: Личный архив героя публикации

ДАЛМАТИНЦЫ ОТБИЛИ ДОЧЬ ОТ ХУЛИГАНОВ.

Сколько Виктория себя помнит, все время дома было зверье. Мама Людмила — ветеринар — не могла оставить даже самых безнадежных — лечила всех. И старшая из семи детей полюбила хвостатых также сильно.

— Помню, мне было лет 11−12, а мама уехала с сестренкой на операцию, так что я осталась дома за старшую. И тут наша болонка Рика решила ощениться. Пришлось принимать роды. Тогда появилось шесть щенков.

Животные будто чувствуют, что с Викторией они в безопасности.

— Мама часто ездила в больницу с сестрой, папа ездил по вахтам, а квартира у нас была на первом этаже, решеток нет. А это ведь 90-е годы — нужен был охранник в квартиру. И мы пошли всей семьей выбирать. У заводчика было много славных собак, но немецкая овчарка Аза никого к себе не подпускала. Но меня признала сразу, и мы ее взяли.

С тех пор рядом с Викторией и ее семьей всегда есть собаки-охранники, которых она терпеливо дрессирует.

— Много лет назад дочка захотела завести свою собаку. Я обещала помочь, если заниматься с животным, заботиться и кормить будет она сама. Так появились два далматинца. Она была им настоящей хозяйкой. А, когда дочке было десять, и на нее на даче напали хулиганы, собаки пошли следом и отбили ребенка, защищая свою хозяйку. Вот и результат.

И сейчас я свою кане-корсо Лялю тоже так воспитываю. Она в свои четыре месяца уже половину команд выполняет. И будет всегда со мной.

В ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ «ЭТИКЕТ» ЕЩЕ НЕ ВЫУЧИЛИ.

Получив образование ветеринара, наша героиня ни дня не проработала по специальности. Она и художник-керамик, и штукатур-маляр, и швея-мотористка, и вязальщица.

— Отец говорил, что человек должен уметь все — и гвоздь забить, и розетку поменять, чтобы не ждать от кого-то помощи, а все делать самому.

Но животные с Викторией каждый день. Сама подбирает бедолаг, которых нужно лечить, и раздает, а кого-то и оставляет. И люди несут найденышей, которых дончанка, можно сказать, достает с того света. Сейчас у нее обитают шесть взрослых собак и двое щенков, три свои кошки и семь бездомных.

— Кира, Маня, Шафа! Все, успокоились! — отворачивается на секунду собеседница. — Детвора, по пять месяцев, еще не выучили «этикет».

По словам собеседницы, у бездомных, которых она выхаживает, всего три варианта: или их забирают в семью, или отвозят в приют «Забытые сердца» под Ростовом и пристраивают оттуда, а кто-то остается у Виктории.

Цаплю, вмерзшую в лед, достали из речки и передали Виктории
Цаплю, вмерзшую в лед, достали из речки и передали ВикторииИсточник: Личный архив героя публикации

«ЭТО ДРУЗЬЯ, А НЕ КОРМ!».

Еще приходилось спасать ярку после нападения шакалов. И теперь овечка Яра живет у Виктории в Цимлянске. А еще воробьиный сыч размером с волнистого попугайчика.

Спасенная болотная лунь уехала в Луганск, осталась орлица Феня, которая попала к зооволонтеру поздно, поэтому сломанное крыло пришлось ампутировать.

А вот сколько животных удалось вылечить без увечий, и они вернулись в свою среду обитания, не сосчитать. Из последних — вмерзшая в лед цапля, которая уже готовилась умирать.

— В прошлом году выхаживали пятерых котят, которые никому в руки не давались, совсем дикие. Мы их выловили, и в течение недели они стали очень ласковыми и адекватными. И так со всеми животными — просто с ними нужно общаться. Даже орлица, хищная птица с опасным клювом, настолько привязалась к нам, что реагирует на мой голос и отвечает. А еще понимает, что собаки и кошки — это друзья, а не корм.

ГОРБУН ШПИЦ И ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕЛИКС.

Практически у всех хвостатых история начиналась одинаково печально. Так, Виктория отвезла маме шпица по кличке Голдик, которого забрали у нерадивой хозяйки.

— Собака жила в клетке. Когда ее повезли к грумеру, та чуть не упала от грязи и жуткого исходившего от пса запаха. Оказалось, у него был перелом лопатки, который сросся неправильно. Передняя нога ушла в сторону, будто животное резко дернули или подняли за лапу. И теперь он ходит боком, будто горбун.

Другой маленький песик получил прозвище Железный Феликс.

— Он жил на цепи и чужая собака содрала с него кусок шкуры от лопатки до хвоста. Есть у нас и Фигаро. Он каким-то чудом с тремя раздробленными лапами забрался к другу в машину. Тот мне позвонил: «Приезжай скорее, тут на меня собака кидается!».

Примчалась, а там — крошка чихуахуа весом кило восемьсот. Сейчас уже вылечили, скачет как конь.

Сову Соню хозяйка прозвала Мафией, потому что птица не спит ночью
Сову Соню хозяйка прозвала Мафией, потому что птица не спит ночьюИсточник: Личный архив героя публикации

КАК СОВА СОНЯ ЗАКАТЫВАЛА ИСТЕРИКИ.

А вот новенькая совушка Соня попала к Виктории слишком поздно. Хозяйка зовет ее Мафией, потому что пернатая по ночам не спит.

— Они погибала на улице с раздробленным крылом. И люди забрали ее к себе. Только через месяц, когда поняли, что рана не заживает, принесли птицу мне. Крыло к тому моменту уже просто сгнило — пришлось ампутировать.

Сейчас эта редиска щипается, кусается, но очень любит, когда ее гладят. Всегда после угощения ждет, что приласкают, и даже замирает — балдеет! Конечно, если бы люди обратились раньше — можно было вставить спицу, в таких случаях крыло может срастись как у болотной луни, которую привезли вовремя.

Когда Соня поправилась, Виктория передала ее маме на содержание.

— Но там даже при должном уходе пернатая дама закатывала истерики: отказывалась есть, сама открывала клетку, пыталась драться, кусаться и щипаться. Пришлось забирать обратно — тут она как шелковая. Значит, сама выбрала себе хозяйку.

МОЖЕТ ЧЕЛОВЕКА НЕ ВСПОМНИТЬ, НО НЕ ЖИВОТНОГО.

Хозяйка не называет животных так как вздумается. Сначала долго наблюдает за поведением, а потом дает клички.

— Есть собачка Динь-Динь, свое прозвище она получила за то, что не лает, а подпевает. Есть лысая кошка Хося, потому что она — настоящий хвостик. Как только ходить научилась, к мамке обращалась только за молоком, а так все время ходит за мной.

Виктория признается, что помнит всех животных, которые когда-либо к ней попадали. Может не вспомнить человека, а вот его питомца — и внешне, и по кличке даже спустя годы узнает.

— Есть 16-летний сиамский котик Тимофей, который раньше доверял только хозяйке, а других царапал. Когда проведываю их, он всегда ждет, что поглажу его и пузико почешу. Последние лет пять будто специально влезает в неприятности, чтобы со мной увидеться. То живот где-то разодрал, то ударился и глаз заплыл, то в кусты залез с мошкарой. Все лишь бы приехала — и его пожалела, полечила.

Есть мейнкун Оливка: когда у нее что-то болит, даже хозяйку не подпускает — шипит и рычит, а со мной успокаивается.

Виктория не дает в обиду даже самых безнадежных животных
Виктория не дает в обиду даже самых безнадежных животныхИсточник: Личный архив героя публикации

«ДАЖЕ ПАРАЛИЗОВАННЫЕ ТЯНУТСЯ К ЖИЗНИ».

На Дону много зооволонтеров, но ближе всех по духу Виктории — хозяйка приюта «Забытые сердца» под Ростовом Татьяна Макарова, у которой живут травмированные животные — кошки и собаки, которые не могут ходить после переломов. Им неравнодушные люди даже мастерят коляски, чтобы они тоже могли передвигаться.

— Животные, которые попадают к нам, на улицу не возвращаются. Многие спрашивают, почему я не открываю сборы. Я говорю: «Кто хочет — поможет». Есть ребята, которые приносят больных животных, а потом помогают с лечением, стерилизацией и пристроем. А некоторые хвостики остаются у нас.

Мы не усыпляем даже самых тяжелых. Я не Бог: не хочу решать, кому жить, а кому умирать с переломами или онкологией. У каждого животного должен быть шанс. Пусть год-два, но они будут жить. Они же, даже парализованные, тянутся к жизни.

САМИ ПОПАДАЮТСЯ В РУКИ.

Порой животных даже не привозят Виктории, они сами попадаются в руки.

— Как-то ехали по Цимлянску, а в клумбе посередине дороги с активным круговым движением сидел щенок. Он не мог выбраться — машины бы ее просто раскатали по асфальту. Пришлось ловить. Он нас даже покусал немножко. А сейчас это — игривая Кира. В другой раз возвращалась с подругой из Ростова в Волгодонск и остановилась среди трассы. И тут услышали в чистом поле писк. А там — в куче мусора двое щенков. Подруга смеялась: «Ну это ж надо так. Ни на 200 метров раньше остановились, ни на 200 позже, аккурат здесь!».

Ну, а спасенным голубям уже никто не удивляется.

— Например, отбила от стаи собак белую голубку-башкирку с короной. Ее, возможно, на свадьбу выпускали. Потом отвезла голубеводам.

«ВЫКЛЮЧАЕМ “ХОЧУ” И ВКЛЮЧАЕМ ЛОГИКУ».

— Феня, ты не кошка, ты — орел! — отвлекается собеседница. — Она научилась шипеть, гавкать, а теперь голос подает. Помню, дрессировала своего четырехмесячного кане-корсо Лялю, так та отказывалась голос давать, а Феня начала по команде гавкать. Она даже шипела по-кошачьи. Правда, кошки не оценили попытки вступить в диалог — смотрели на нее как на ненормальную.

Конечно, любому зооволонтеру хочется, чтобы каждое животное, попавшее к нему, нашло семью и хозяев. Но не всем Виктория готова отдать питомцев.

— Иногда приходят и просят подобрать кошечек, собачек. Я говорю людям: «Товарищи, смотрите: ваше “хочу” и “могу” — не всегда совпадают. Поэтому выключаем “хочу” и включаем логику. Например, один парень очень хотел себе щенка стаффорда, но я отговаривала. А потом похвалился, что взял щенка. И через три месяца — звонок: “Найди, кому отдать. Я не справляюсь”.

«КУПИТЕ СЕБЕ ПЛЮШЕВУЮ ИГРУШКУ И ГЛАДЬТЕ».

Виктория напоминает, что любые бойцовские собаки — стаффорды, ротвейлеры, кане-корсо, доберманы, питбули — требуют внимания.

— Не хочешь заниматься — получишь агрессивного дурака. Если будет слишком много нежности — выйдет эгоист, который сам тебя может покусать. Даже чихуахуа — не игрушка, они хотят есть, играть и ходить в туалет. Если у вас нет времени на все это — купите себе мягкую игрушку и гладьте ее! Ходите в контактные зоопарки или в приюты помогать, где можно понянчиться с животными, отвести душу и поехать домой.

А поскольку животные, которые остаются у Виктории, становятся общительными и дружелюбными, она хочет устроить что-то наподобие контактного зоопарка у себя на участке. Перевести питомцев в новые вольеры, чтобы они могли общаться с ее гостями.

Конечно, орлицу Феню, которая ест с рук хозяйки, погладить будет нельзя. Но, может, кто-то вдохновится помогать братьям нашим меньшим, как, например, маленькая внучка, к которой, как и к бабушке, тянутся хвостатые — чувствуют, что можно доверять.