«Феня, ты — не кошка, ты — орел!»: в домашнем зоопарке под Ростовом хищные птицы дружат с потенциальной «едой»

— Не хочешь заниматься — получишь агрессивного дурака. Если будет слишком много нежности — выйдет эгоист, который сам тебя может покусать. Даже чихуахуа — не игрушка, они хотят есть, играть и ходить в туалет. Если у вас нет времени на все это — купите себе мягкую игрушку и гладьте ее! Ходите в контактные зоопарки или в приюты помогать, где можно понянчиться с животными, отвести душу и поехать домой.