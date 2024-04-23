«Феня, ты — не кошка, ты — орел!»: в домашнем зоопарке под Ростовом хищные птицы дружат с потенциальной «едой»

Виктория Никитина из Волгодонска спасает даже самых безнадежных животных. Ей везут не только кошек и собак, но и пострадавших от волков косуль, сов, орлов и даже цапель. И дикие звери и птицы, которые никого к себе не подпускают, ей доверяют — даже едят прямо с рук.
Некоторые остаются у сердобольной женщины. В ее домашнем зоопарке даже хищные птицы дружат с потенциальной «едой».
ДАЛМАТИНЦЫ ОТБИЛИ ДОЧЬ ОТ ХУЛИГАНОВ.
Сколько Виктория себя помнит, все время дома было зверье. Мама Людмила — ветеринар — не могла оставить даже самых безнадежных — лечила всех. И старшая из семи детей полюбила хвостатых также сильно.
— Помню, мне было лет 11−12, а мама уехала с сестренкой на операцию, так что я осталась дома за старшую. И тут наша болонка Рика решила ощениться. Пришлось принимать роды. Тогда появилось шесть щенков.
Животные будто чувствуют, что с Викторией они в безопасности.
— Мама часто ездила в больницу с сестрой, папа ездил по вахтам, а квартира у нас была на первом этаже, решеток нет. А это ведь 90-е годы — нужен был охранник в квартиру. И мы пошли всей семьей выбирать. У заводчика было много славных собак, но немецкая овчарка Аза никого к себе не подпускала. Но меня признала сразу, и мы ее взяли.
С тех пор рядом с Викторией и ее семьей всегда есть собаки-охранники, которых она терпеливо дрессирует.
— Много лет назад дочка захотела завести свою собаку. Я обещала помочь, если заниматься с животным, заботиться и кормить будет она сама. Так появились два далматинца. Она была им настоящей хозяйкой. А, когда дочке было десять, и на нее на даче напали хулиганы, собаки пошли следом и отбили ребенка, защищая свою хозяйку. Вот и результат.
И сейчас я свою кане-корсо Лялю тоже так воспитываю. Она в свои четыре месяца уже половину команд выполняет. И будет всегда со мной.
В ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ «ЭТИКЕТ» ЕЩЕ НЕ ВЫУЧИЛИ.
Получив образование ветеринара, наша героиня ни дня не проработала по специальности. Она и художник-керамик, и штукатур-маляр, и швея-мотористка, и вязальщица.
— Отец говорил, что человек должен уметь все — и гвоздь забить, и розетку поменять, чтобы не ждать от кого-то помощи, а все делать самому.
Но животные с Викторией каждый день. Сама подбирает бедолаг, которых нужно лечить, и раздает, а кого-то и оставляет. И люди несут найденышей, которых дончанка, можно сказать, достает с того света. Сейчас у нее обитают шесть взрослых собак и двое щенков, три свои кошки и семь бездомных.
— Кира, Маня, Шафа! Все, успокоились! — отворачивается на секунду собеседница. — Детвора, по пять месяцев, еще не выучили «этикет».
По словам собеседницы, у бездомных, которых она выхаживает, всего три варианта: или их забирают в семью, или отвозят в приют «Забытые сердца» под Ростовом и пристраивают оттуда, а кто-то остается у Виктории.
«ЭТО ДРУЗЬЯ, А НЕ КОРМ!».
Еще приходилось спасать ярку после нападения шакалов. И теперь овечка Яра живет у Виктории в Цимлянске. А еще воробьиный сыч размером с волнистого попугайчика.
Спасенная болотная лунь уехала в Луганск, осталась орлица Феня, которая попала к зооволонтеру поздно, поэтому сломанное крыло пришлось ампутировать.
А вот сколько животных удалось вылечить без увечий, и они вернулись в свою среду обитания, не сосчитать. Из последних — вмерзшая в лед цапля, которая уже готовилась умирать.
— В прошлом году выхаживали пятерых котят, которые никому в руки не давались, совсем дикие. Мы их выловили, и в течение недели они стали очень ласковыми и адекватными. И так со всеми животными — просто с ними нужно общаться. Даже орлица, хищная птица с опасным клювом, настолько привязалась к нам, что реагирует на мой голос и отвечает. А еще понимает, что собаки и кошки — это друзья, а не корм.
ГОРБУН ШПИЦ И ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕЛИКС.
Практически у всех хвостатых история начиналась одинаково печально. Так, Виктория отвезла маме шпица по кличке Голдик, которого забрали у нерадивой хозяйки.
— Собака жила в клетке. Когда ее повезли к грумеру, та чуть не упала от грязи и жуткого исходившего от пса запаха. Оказалось, у него был перелом лопатки, который сросся неправильно. Передняя нога ушла в сторону, будто животное резко дернули или подняли за лапу. И теперь он ходит боком, будто горбун.
Другой маленький песик получил прозвище Железный Феликс.
— Он жил на цепи и чужая собака содрала с него кусок шкуры от лопатки до хвоста. Есть у нас и Фигаро. Он каким-то чудом с тремя раздробленными лапами забрался к другу в машину. Тот мне позвонил: «Приезжай скорее, тут на меня собака кидается!».
Примчалась, а там — крошка чихуахуа весом кило восемьсот. Сейчас уже вылечили, скачет как конь.
КАК СОВА СОНЯ ЗАКАТЫВАЛА ИСТЕРИКИ.
А вот новенькая совушка Соня попала к Виктории слишком поздно. Хозяйка зовет ее Мафией, потому что пернатая по ночам не спит.
— Они погибала на улице с раздробленным крылом. И люди забрали ее к себе. Только через месяц, когда поняли, что рана не заживает, принесли птицу мне. Крыло к тому моменту уже просто сгнило — пришлось ампутировать.
Сейчас эта редиска щипается, кусается, но очень любит, когда ее гладят. Всегда после угощения ждет, что приласкают, и даже замирает — балдеет! Конечно, если бы люди обратились раньше — можно было вставить спицу, в таких случаях крыло может срастись как у болотной луни, которую привезли вовремя.
Когда Соня поправилась, Виктория передала ее маме на содержание.
— Но там даже при должном уходе пернатая дама закатывала истерики: отказывалась есть, сама открывала клетку, пыталась драться, кусаться и щипаться. Пришлось забирать обратно — тут она как шелковая. Значит, сама выбрала себе хозяйку.
МОЖЕТ ЧЕЛОВЕКА НЕ ВСПОМНИТЬ, НО НЕ ЖИВОТНОГО.
Хозяйка не называет животных так как вздумается. Сначала долго наблюдает за поведением, а потом дает клички.
— Есть собачка Динь-Динь, свое прозвище она получила за то, что не лает, а подпевает. Есть лысая кошка Хося, потому что она — настоящий хвостик. Как только ходить научилась, к мамке обращалась только за молоком, а так все время ходит за мной.
Виктория признается, что помнит всех животных, которые когда-либо к ней попадали. Может не вспомнить человека, а вот его питомца — и внешне, и по кличке даже спустя годы узнает.
— Есть 16-летний сиамский котик Тимофей, который раньше доверял только хозяйке, а других царапал. Когда проведываю их, он всегда ждет, что поглажу его и пузико почешу. Последние лет пять будто специально влезает в неприятности, чтобы со мной увидеться. То живот где-то разодрал, то ударился и глаз заплыл, то в кусты залез с мошкарой. Все лишь бы приехала — и его пожалела, полечила.
Есть мейнкун Оливка: когда у нее что-то болит, даже хозяйку не подпускает — шипит и рычит, а со мной успокаивается.
«ДАЖЕ ПАРАЛИЗОВАННЫЕ ТЯНУТСЯ К ЖИЗНИ».
На Дону много зооволонтеров, но ближе всех по духу Виктории — хозяйка приюта «Забытые сердца» под Ростовом Татьяна Макарова, у которой живут травмированные животные — кошки и собаки, которые не могут ходить после переломов. Им неравнодушные люди даже мастерят коляски, чтобы они тоже могли передвигаться.
— Животные, которые попадают к нам, на улицу не возвращаются. Многие спрашивают, почему я не открываю сборы. Я говорю: «Кто хочет — поможет». Есть ребята, которые приносят больных животных, а потом помогают с лечением, стерилизацией и пристроем. А некоторые хвостики остаются у нас.
САМИ ПОПАДАЮТСЯ В РУКИ.
Порой животных даже не привозят Виктории, они сами попадаются в руки.
— Как-то ехали по Цимлянску, а в клумбе посередине дороги с активным круговым движением сидел щенок. Он не мог выбраться — машины бы ее просто раскатали по асфальту. Пришлось ловить. Он нас даже покусал немножко. А сейчас это — игривая Кира. В другой раз возвращалась с подругой из Ростова в Волгодонск и остановилась среди трассы. И тут услышали в чистом поле писк. А там — в куче мусора двое щенков. Подруга смеялась: «Ну это ж надо так. Ни на 200 метров раньше остановились, ни на 200 позже, аккурат здесь!».
Ну, а спасенным голубям уже никто не удивляется.
— Например, отбила от стаи собак белую голубку-башкирку с короной. Ее, возможно, на свадьбу выпускали. Потом отвезла голубеводам.
«ВЫКЛЮЧАЕМ “ХОЧУ” И ВКЛЮЧАЕМ ЛОГИКУ».
— Феня, ты не кошка, ты — орел! — отвлекается собеседница. — Она научилась шипеть, гавкать, а теперь голос подает. Помню, дрессировала своего четырехмесячного кане-корсо Лялю, так та отказывалась голос давать, а Феня начала по команде гавкать. Она даже шипела по-кошачьи. Правда, кошки не оценили попытки вступить в диалог — смотрели на нее как на ненормальную.
Конечно, любому зооволонтеру хочется, чтобы каждое животное, попавшее к нему, нашло семью и хозяев. Но не всем Виктория готова отдать питомцев.
— Иногда приходят и просят подобрать кошечек, собачек. Я говорю людям: «Товарищи, смотрите: ваше “хочу” и “могу” — не всегда совпадают. Поэтому выключаем “хочу” и включаем логику. Например, один парень очень хотел себе щенка стаффорда, но я отговаривала. А потом похвалился, что взял щенка. И через три месяца — звонок: “Найди, кому отдать. Я не справляюсь”.
«КУПИТЕ СЕБЕ ПЛЮШЕВУЮ ИГРУШКУ И ГЛАДЬТЕ».
Виктория напоминает, что любые бойцовские собаки — стаффорды, ротвейлеры, кане-корсо, доберманы, питбули — требуют внимания.
— Не хочешь заниматься — получишь агрессивного дурака. Если будет слишком много нежности — выйдет эгоист, который сам тебя может покусать. Даже чихуахуа — не игрушка, они хотят есть, играть и ходить в туалет. Если у вас нет времени на все это — купите себе мягкую игрушку и гладьте ее! Ходите в контактные зоопарки или в приюты помогать, где можно понянчиться с животными, отвести душу и поехать домой.
А поскольку животные, которые остаются у Виктории, становятся общительными и дружелюбными, она хочет устроить что-то наподобие контактного зоопарка у себя на участке. Перевести питомцев в новые вольеры, чтобы они могли общаться с ее гостями.
Конечно, орлицу Феню, которая ест с рук хозяйки, погладить будет нельзя. Но, может, кто-то вдохновится помогать братьям нашим меньшим, как, например, маленькая внучка, к которой, как и к бабушке, тянутся хвостатые — чувствуют, что можно доверять.