В ДНК людей выявлены древние ретровирусы, связанные с нарушениями психики

Геном человека и всех остальных многоклеточных живых существ в значительной степени состоит из обрывков ДНК древних ретровирусов, которые в далеком прошлом интегрировали себя в структуру хромосом предков. Чаще всего эти фрагменты генома вирусов никак не проявляют себя, однако иногда они используются организмом в своих целях или же негативно влияют на его работу.