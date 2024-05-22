В ДНК людей выявлены древние ретровирусы, связанные с нарушениями психики

ТАСС, 22 мая. Международный коллектив генетиков открыл свидетельства того, что обрывки генома сразу пяти древних ретровирусов, присутствующих в ДНК многих людей на Земле, способствуют развитию шизофрении, биполярного синдрома и других серьезных нарушений психики. Об этом сообщила пресс-служба Имперского колледжа Лондона (ICL).
«Проведенные нами опыты и расчеты указывают на то, что обрывки геномов древних вирусов, присутствующие в ДНК человека, еще сильнее влияют на предрасположенность людей к разным психическим отклонениям, чем предполагалось в прошлом. Также нам удалось выявить связи между конкретными древними ретровирусами и определенными нарушениями психики», — заявил старший преподаватель ICL Тимоти Пауэлл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи совершили это открытие при изучении структуры ДНК нескольких десятков тысяч людей, часть из которых были носителями шизофрении, биполярного расстройства и прочих психических расстройств. В дополнение к этому, ученые замерили уровень активности разных сегментов ДНК, в том числе обрывков геномов древних ретровирусов, в клетках мозга восьми сотен пациентов.
В общей сложности ученым удалось выявить свыше 4 тыс. фрагментов древних ретровирусов, проявлявших активность внутри клеток мозга и других тканей тела в той или иной форме. Последующий анализ показал, что уровень активности пяти из этих вирусов значимым образом влиял на вероятность развития сразу нескольких разных психических отклонений среди представителей всех этнических групп.
В частности, ученые обнаружили, что два древних ретровируса влияли на вероятность развития шизофрении, еще один одновременно способствовал развитию шизофрении и биполярного расстройства, а другой обрывок генома древнего вируса был связан с развитием тяжелых форм депрессии. При этом ученым не удалось выявить связи между древними вирусами и развитием аутизма и синдрома дефицита внимания.
Последующее изучение влияния обрывков этих ретровирусов на жизнедеятельность клеток мозга поможет раскрыть причины того, как эти следы древних инфекций способствуют развитию шизофрении, биполярного расстройства и прочих психических отклонений. Понимание этого позволит разработать подходы, снижающие вероятность проявления этих расстройств, подытожили Пауэлл и его коллеги.
О древних ретровирусах
Геном человека и всех остальных многоклеточных живых существ в значительной степени состоит из обрывков ДНК древних ретровирусов, которые в далеком прошлом интегрировали себя в структуру хромосом предков. Чаще всего эти фрагменты генома вирусов никак не проявляют себя, однако иногда они используются организмом в своих целях или же негативно влияют на его работу.