В Дании обнаружили древнее украшение для щита с лицом Александра Македонского

Еще одна загадка связана с самим Александром Македонским. Хотя ему удалось завоевать огромные территории и дойти до Индии, ни сам Александр, ни его войска никогда не были на Западной Зеландии, а обнаруженный портрет был изготовлен спустя 500 лет после конца эпохи выдающегося правителя.