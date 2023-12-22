Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
18:03 (мск), источник: Lenta.Ru

В далекой галактике обнаружили сейсмическую рябь

Астрономы Австралийского национального университета обнаружили сейсмическую рябь в галактике BRI 1335−0417, которая является самой удаленной и самой древней спиральной галактикой во Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Наверх
Источник: Jonathan Bland-Hawthorn and Thorsten Tepper-Garcia/University of Sydney

Наблюдения за галактикой были проведены с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Ученые зафиксировали движение газа вокруг BRI 1335−0417, а также формирование сейсмической волны, которая выглядит как рябь на поверхности пруда от брошенного камня.

Эти колебания в плотности газа, пыли и звезд вызваны либо притоком газа в галактику, либо взаимодействием с меньшими галактиками.

Исследователи также обнаружили в галактическом диске структуру, похожую на бар или перемычку. У зрелых спиральных галактик бар представляет собой вытянутую область в центре галактики, с обоих концов которой отходят ветви. Перемычка в BRI 1335−0417 является самой далекой из известных структур такого рода. В целом, спиральная форма достаточно редко встречается в ранней Вселенной.

Свет от BRI 1335−0417 шел до Земли в течение 12 миллиардов лет, то есть астрономы видят эту галактику такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял всего лишь 10 процентов от нынешнего. Ранние галактики формировали звезды гораздо быстрее, чем сейчас, и BRI 1335−0417 уже имеет массу, аналогичную массе Млечного Пути.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о продолжении сериала
Янковский прокомментировал финал «Слова пацана»
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь