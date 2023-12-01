В чём главная причина выпадения волос?

Одна из основных причин потери волос — это генетика. Об этом сообщила врач-косметолог, врач-трихолог Эльвира Дорош.

«Около 90% всех случаев обусловлено генетической предрасположенностью и гормональным влиянием. Избыточное количество андрогенов негативно влияет на волосяные фолликулы, чаще наблюдается поредение в лобной и теменной зоне. Постепенно потеря волос может распространяться на всю поверхность головы, при этом волосы на теле остаются в полном объеме», — рассказала «Газете.Ru» Дорош.

Какие еще есть причины выпадения волос?

Среди других причин облысения эксперт назвала еще пять факторов: стресс, наличие инфекций, последствия медикаментозного лечения, неправильное питание, травмы кожи головы.

Стресс

По словам Дорош, действие стрессорных гормонов приводит к спазму мелких сосудов и, как следствие, нарушению кровоснабжения. В итоге волосяные фолликулы, испытывая нехватку кислорода, замедляют рост волос, а из-за дефицита питания — истощаются, делаются более ломкими, и в конце концов выпадают.

Наличие инфекций и прием лекарств

Врач отметила, что тяжелые острые или хронически протекающие инфекции, особенно сопровождающиеся лихорадками или нарушениями обменных процессов) и прием некоторых медикаментов (эксперт не уточнил каких) также часто приводят к выпадению волос.

Травмы или заболевания кожи головы

К другим нередко встречающимся причинам потери волос, по словам трихолога, относятся различные травмы кожи головы: ожоги, рассечения.

Питание

Врач обратила внимание, что неправильное или неполноценное питание, дефицит витаминов, минералов, а также голодание тоже может привести к утрате волос.

Что делать, если стали выпадать волосы?

Несмотря на множество народных рецептов и советов в интернете, врачи все же рекомендуют для решения проблемы обращаться к профильным специалистам. «Сегодня в арсенале врачей есть разные терапевтические и хирургические методы, которые позволят сохранить оставшиеся волосы и стимулировать рост новых», — резюмировала Дорош.