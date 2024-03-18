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В Чикаго в День святого Патрика река окрасилась в зеленый цвет

Святой Патрик считается небесным покровителем Ирландии. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых — собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году. День святого Патрика каждый год отмечается 17 марта, а главными атрибутами праздника являются трехлистный клевер и лепреконы — волшебники в зеленых шляпах и кожаных фартуках.

В честь праздника реку в «Городе ветров» окрасили в главный цвет Дня святого Патрика — зеленый. Для этого в воду вылили несколько десятков литров краски. Посмотреть на изумрудное полотно съехались тысячи людей со всего мира.