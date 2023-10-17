В чем причина демографического кризиса в Японии

Согласно «Отчету о развитии человечества», опубликованному Программой развития ООН в 2022 году, Япония занимает 19-е место из 191 по индексу человеческого развития. Такие показатели, как уровень жизни, грамотность, образованность и долголетие, там очень высоки. Так почему же японцы не торопятся заводить семью?

Вероятно, причина в социальных изменениях, которые положительно сказались на многих сферах жизни, но вызвали и «побочный эффект» — снижение рождаемости. К таким сдвигам можно отнести изменение социальных ролей мужчин и женщин, смещение приоритетов в сторону карьеры, рост экономической нестабильности, а также возникновение проблемы социального отчуждения.

Что касается влияния современных тенденций на традиционную японскую культуру. Женщина в Японии всегда считалась ведомой, она была хранительницей очага и украшением мужа. С распространением идей феминизма положение женщин стало постепенно меняться, однако в стране все еще сохраняется огромный разрыв между возможностями для разных полов. В итоге японки все чаще отдают приоритет карьере, откладывая рождение детей или вообще отказываясь от материнства. В то же время нация неизбежно стареет, а количество рабочей силы снижается, что обуславливает необходимость участия женщин в социальной жизни страны.

Но и японские мужчины тоже не стремятся жертвовать своей карьерой ради продолжения рода. Высокие требования работодателей и ставшие нормой переработки делают совмещение работы и семьи практически невозможным. Кроме того, большинству японцев присущи такие качества характера, как трудолюбие и покладистость, они придают большое значение понятиям о «долге» и «обязательстве», всегда стараются соблюдать субординацию и скрывать свои истинные эмоции. Уйти с работы вовремя -здесь моветон, ведь нет ничего важнее процветания компании. Такое серьезное отношение к карьере вкупе с социальным давлением отрицательно сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье трудоспособного населения.

Плюс ко всему серьезным препятствием для создания семьи стала высокая стоимость жизни.