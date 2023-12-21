В чем польза зимних сумерек?

Наступление зимних сумерек помогает человеческому организму полноценно отдыхать и чувствовать себя лучше. Как выяснили ученые, продолжительная ночная тьма способствует отдыху, качественному восстановлению, а также оптимизации познавательной деятельности и психического здоровья.

Недостаток солнечного света в первую очередьспособствует полноценному и качественному сну, а также выработке мелатонина. В ходе эксперимента ученые из Университета Колорадо установили, что ночной сон без дополнительного освещения и каких-либо отвлекающих факторов помогает людям «перезагружать» организм и чувствовать себя бодрее. Для опыта ученые предложили группе добровольцев отправиться в поход без смартфонов и фонариков. Единственным разрешенным освещением был костер. Кроме того, выяснилось, что отказ от источников света перед сном повлиял на то, что участники исследования стали вырабатывать мелатонин на два часа раньше, как бы подготавливая свой организм ко сну.

На что влияет выработка мелатонина?

При недостатке солнечного света вследствие короткого светового дня организм вырабатывает повышенное содержание мелатонина — гормона, отвечающего за регуляцию сна.

Мелатонин выступает как природное снотворное и отвечает за глубокий ровный сон, во время которого организм восстанавливается. Он также отвечает за нормальную работу мозга, стрессоустойчивость и физическую выносливость. В ночное время в организме человека уровень мелатонина в 30 раз выше, чем днем. Доза гормона достигает предельных значений с полуночи до 4 часов утра и постепенно снижается с рассветом. Максимальной концентрации мелатонин достигает двум часам ночи.

Гормон не только способствует быстрому засыпанию и эффективно борется с бессонницей, но и восстанавливает естественный циркадный ритм, регулирует деятельность эндокринной системы, понижает артериальное давление, замедляет процессы старения, укрепляет иммунитет в борьбе с вирусами, избавляет от тревожности и оказывает антистрессовое действие.