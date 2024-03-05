В Челябинске создали сыр для укрепления иммунитета

«Сыр с берберином — это уникальная разработка, которая не имеет аналогов в России. Сразу поясню, что берберин — биоактивный растительный компонент, который входит в состав плодов барбариса и других растений, он удерживается в нашем сыре в целостном биоактивном состоянии. Сыр успешно прошел биотестирование по показателям нутрицевтической полезности и безопасности, то есть было доказано, что он в частности служит укреплению иммунитета», — сказал собеседник агентства.