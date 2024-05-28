В ЦБ рассказали, чем может быть опасна рассрочка

«Современная рассрочка — это в большинстве случаев кредитный продукт, за исключением специальных предложений от продавца. То есть подходить к рассрочке нужно так же, как и к кредиту, — оценивать свои финансовые возможности и удостовериться, что платежи будут вписываться в бюджет», — сказал эксперт.