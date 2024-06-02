В Бурятии поезд проехал сквозь лесной пожар и попал на видео

До этого сообщалось о том, что в Бурятии увеличилась площадь возгораний. Общая площадь охваченных огнем территорий составляет почти 31 гектар. При этом 29 из них находятся в Муйском районе. В других районах зафиксированы подобные случаи, на местах работают сотрудники МЧС и лесной охраны.