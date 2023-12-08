В Бразилии впервые был принят закон, разработанный чат-ботом

Как передает издание Somoy News со ссылкой на Washington Post, городской совет Порту-Алегри в Бразилии недавно единогласно принял новый законопроект. Его автором является ChatGPT. Член совета Рамиро Росарио сообщил, что закон не был результатом традиционных политических дебатов, а был полностью создан ИИ.

Законопроект направлен на то, чтобы запретить Муниципальному управлению водоснабжения и канализации взимать с владельцев недвижимости плату за новые счетчики воды в случае кражи. Росарио подчеркнул эффективность ИИ как практического инструмента улучшения государственных услуг и отметил, что благодаря нововведению решится насущная проблема жителей города.

Также член совета подчеркнул, что традиционные процессы, включающие групповые консультации и юридические исследования, заняли бы несколько дней, в то время как ИИ предоставил быстрые и согласованные предложения. Большинство голосовавших не знали, что текст закона создал ChatGPT по запросу члена совета Рамиро Росарио. Он сознался в этом позже.

Недавно стало известно, что искусственный интеллект поддается похвале и шантажу. Манипуляции, как оказалось, влияют на работу ИИ вне зависимости от его характеристик.

Олеся Маевская