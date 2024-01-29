В Бразилии обнаружили окаменелость гигантской амфибии

Как сообщает Sci News, окаменелый череп был найден в августе 2022 года в формации Санга-ду-Кабрал, в осадочной горной породе. Новый вид древних существ получил название Kwatisuchus rosai. Эти амфибии, по оценкам ученых, бродили по нашей планете в эпоху раннего триасового периода, около 249 миллионов лет назад. Судя по описанию, обнаруженный представитель Kwatisuchus rosai имел длину около полутора метров.

Ученые отнесли эти существа к небольшой группе гигантских крокодилообразных амфибий Benthouchidae, обитавших в триасовый период. Кстати, представители этой группы достигали 2,5 метра в длину, вели преимущественно водный образ жизни, обитая в реках и озерах.

«Kwatisuchus rosai можно с уверенностью отнести к Benthouchidae, стереоспондиловой кладе, распространение которой ранее ограничивалось Восточно-Европейской платформой, — говорит палеонтолог Фелипе Пинейру. — Филогенетический анализ подтверждает родство нового рода с линией трематозавров, поскольку он тесно связан с родом Benthosuchus».

По словам ученого, эти амфибии были поразительно живучими. Они обитали в среде, опустошенной величайшим массовым вымиранием в истории. «Поскольку темноспондиловые амфибии были животными, адаптированными к условиям высокого экологического стресса, они стали широко распространяться по всему миру, — продолжает Пинейру. — Их изучение помогает нам понять, как массовые вымирания повлияли на планету».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259582&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.