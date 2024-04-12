В Бразилии нашли кричащих ультразвуком лягушек. Видео

Команда ученых из Бразилии обнаружила кричащих ультразвуком лягушек. Неожиданное явление задокументировали в ходе изучения вида Haddadus binotatus, обитающего в бразильском атлантическом лесу. Результаты исследования представлены в журнале Acta Ethologica. Вкратце о нем пишет IFLScience.
В животном мире ультразвук применяется для коммуникации и эхолокации. Его используют летучие мыши, дельфины и киты, например. Лягушки тоже могут общаться при помощи ультразвука. Исследователи предположили, что он может также использоваться и в качестве сигнала тревоги. Именно этот факт удалось подтвердить бразильским ученым.
Они провели эксперимент, в котором имитировалось нападение на лягушку. Испытуемую особь держали за лапки. Лягушка широко открывала пасть, запрокидывала голову назад, а затем слегка прикрывала рот. Судя по записям, как раз в этот момент лягушки издавали сигнал бедствия. Часть сигналов были на частоте 7−20 килогерц — звук в таком диапазоне достаточно высокий, но человек еще может его расслышать. Однако в некоторых случаях звук был еще выше и доходил до 44 килогерц. Такой ультразвук человек уже не слышит.
Лягушка принимает оборонительную позу во время крика. Вероятно, издаваемый ею ультразвук должен отпугнуть хищника.
Ранее ученые выяснили, что крошечная полупрозрачная рыбка Danionella cerebrum способна на звуки в 140 дБ. Такая громкость сопоставима с ревом реактивного двигателя при взлете, воспринимаемой человеческим ухом на расстоянии 100 м. Для сравнения, благодаря хоботу слоны способны создавать шум в 125 дБ. Крошечные Danionella cerebrum достигают в длину всего 12 мм. Столь громкие звуки миниатюрные создания производят при помощи барабанного хряща, специализированного ребра и мышцы.