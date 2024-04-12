В Бразилии нашли кричащих ультразвуком лягушек. Видео

Они провели эксперимент, в котором имитировалось нападение на лягушку. Испытуемую особь держали за лапки. Лягушка широко открывала пасть, запрокидывала голову назад, а затем слегка прикрывала рот. Судя по записям, как раз в этот момент лягушки издавали сигнал бедствия. Часть сигналов были на частоте 7−20 килогерц — звук в таком диапазоне достаточно высокий, но человек еще может его расслышать. Однако в некоторых случаях звук был еще выше и доходил до 44 килогерц. Такой ультразвук человек уже не слышит.