В Большой Медведице обнаружена самая легкая звездная система

Как сообщает Phys.org, команда провела исследование, используя две обсерватории на Гавайях: обсерваторию Кека и телескоп CFHT. Полученные данные позволили определить характеристики звездной системы, получившей обозначение UMa3/U1. Это оказался самый легкий из всех известных науке спутник Млечного Пути. Ученые также предполагают, что изученная звездная система может оказаться лидером по объему темной материи.
«UMa3/U1 расположен в созвездии Большой Медведицы, где находится Большой Ковш, — говорит ведущий автор исследования Саймон Смит из Университета Виктории. — Он находится на нашем космическом “заднем дворе”, условно говоря, примерно в 30 000 световых годах от Солнца. Объект UMa3/U1 ранее не был обнаружен из-за своей чрезвычайно низкой светимости».
Наблюдения показали, что объект представляет собой крошечную звездную систему. В ней насчитывается всего около 60 звезд, но их возраст превышает 10 миллиардов лет. Диаметр системы составляет сего 10 световых лет. Кроме того, объект UMa3/U1 имеет чрезвычайно низкую массу: она в 16 раз превышает массу Солнца, но в 15 раз легче самой легкой карликовой галактики.
«В UMa3/U1 так мало звезд, что можно было бы с полным основанием задаться вопросом, является ли это просто случайной группой звезд. Но обсерватория Кека доказала, что это не так, — говорит соавтор работы Марла Геха из Йельского университета. — Наши измерения ясно показывают, что все звезды движутся в этой группе с одинаковыми скоростями и, похоже, имеют схожий химический состав».
Полностью исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.