В Большой Медведице обнаружена самая легкая звездная система

«В UMa3/U1 так мало звезд, что можно было бы с полным основанием задаться вопросом, является ли это просто случайной группой звезд. Но обсерватория Кека доказала, что это не так, — говорит соавтор работы Марла Геха из Йельского университета. — Наши измерения ясно показывают, что все звезды движутся в этой группе с одинаковыми скоростями и, похоже, имеют схожий химический состав».