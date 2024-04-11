В библиотеку Колорадо вернули книгу спустя 105 лет

Судя по информации на обложке исторического романа «Айвенго» Вальтера Скотта, книгу должны были вернуть 13 февраля 1919 года. Однако только в этом году женщина принесла произведение в учреждение и рассказала, что его нашёл брат, когда разбирал вещи их матери в Канзасе.