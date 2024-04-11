В библиотеку Колорадо вернули книгу спустя 105 лет

Библиотека штата Колорадо на своем официальном сайте сообщила о том, что недавно в учреждение вернулась книга, которая должна была оказаться там 105 лет назад.
Судя по информации на обложке исторического романа «Айвенго» Вальтера Скотта, книгу должны были вернуть 13 февраля 1919 года. Однако только в этом году женщина принесла произведение в учреждение и рассказала, что его нашёл брат, когда разбирал вещи их матери в Канзасе.
Согласно закону, если книга не была возвращена вовремя, то на ее обладателя накладывается штраф в размере двух центов в день. В случае отправки посыльного за произведением, взимается дополнительная плата — 25 центов.
Таким образом, штраф за невозвращенный роман составил 14 тысяч долларов (более миллиона рублей). К счастью, Библиотека Колорадо перестала взимать плату в ноябре 2020 года.
Ранее пролежавшую 26 лет в чулане детскую книгу продали за 6,2 миллиона рублей.
Анна Морозова