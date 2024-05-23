В Белом море обнаружили два новых для России вида водорослей

АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Ученые обнаружили в Белом море два новых для России вида водорослей из рода Вошерия: Vaucheria longicaulis и Vaucheria vipera, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка. Один из них впервые найден в Северном Ледовитом океане.
«В Белом море были обнаружены два новых вида желто-зеленых водорослей из рода Вошерия. Эти водоросли, Vaucheria longicaulis и Vaucheria vipera, ранее не встречались на территории России, — указано в сообщении. — Vaucheria vipera впервые была обнаружена не только в России, но и в Северном Ледовитом океане. До этого ее встречали в Атлантическом океане — на побережье США, Великобритании, Японии, Китая. Сейчас новой точкой ее распространения стала Унская губа».
Вошерии — водоросли, которые встречаются в прибрежных зонах морей, болотах и устьях рек, впадающих в моря. Они быстро растут и служат источником пищи беспозвоночных. До сих пор было известно только о четырех видах этих водорослей в Белом море.
Для исследования альгафлоры (общее название для всех водорослей) национальный парк «Онежское Поморье» совместно с Зоологическим институтом РАН проводит научные экспедиции, в Унскую губу приходит судно «Профессор Владимир Кузнецов» со всем необходимым оборудованием. До сих пор удавалось изучать водоросли, которые можно собрать вручную вблизи от берега.
Vaucheria vipera была собрана охотоведом парка Павлом Футораном. Но ученые также исследуют водоросли, собранные в толще воды. Они появляются на дне кораблей, долго стоящих на якоре. Биологи ставят на якорь большие бочки, которые должны находится на глубине шести метров около года. Такие исследования уже проводились на Соловках и в Баренцевом море. Но из Унской губы бочки унесло вместе со льдом. В этом году будет сделана новая попытка установить их надежнее.
По словам заместителя директора по научной работе и экологической безопасности нацпарка Андрея Копытова, изучение водорослей — это часть научной работы сотрудников по исследованию Белого моря. Они изучают миграции птиц, прибрежную растительность, гидробиоценозы, планктонные сообщества и многое другое. Это позволит разработать модель устойчивого управления ими.
О нацпарке
Национальный парк «Онежское Поморье» создан в 2013 году. Парк находится в Архангельской области, на Онежском полуострове, окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка «Кенозерский».