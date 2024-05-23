В Белом море обнаружили два новых для России вида водорослей

Vaucheria vipera была собрана охотоведом парка Павлом Футораном. Но ученые также исследуют водоросли, собранные в толще воды. Они появляются на дне кораблей, долго стоящих на якоре. Биологи ставят на якорь большие бочки, которые должны находится на глубине шести метров около года. Такие исследования уже проводились на Соловках и в Баренцевом море. Но из Унской губы бочки унесло вместе со льдом. В этом году будет сделана новая попытка установить их надежнее.