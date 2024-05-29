В Бельгии прошел конкурс «внутренней» красоты

В бельгийском городе Монс прошел конкурс красоты «Top Women» оценивающий женщин по внутренним качествам. Участниц призывали быть «такими, какие они есть», чтобы обрести уверенность и передать ее всем женщинам, страдающим от глянцевых стандартов внешности.
Натали Де Рек, 56-летняя основательница программы «Top Women» и бывшая модель, считает модельный бизнес суровым и разрушительным для женщин. Сегодня она борется против токсичных стандартов и фильтров, что способствуют возникновению у женщин чувства стыда за свое тело и внешность.
Истинная красота заключается не в идеальном теле, которое соответствует требованиям общества, а в том, чтобы у этого «тела» была своя история. Женщина, у которой все в порядке с головой и телом, — это женщина, которая просто «вау».
60 претенденток на титул в возрасте от 23 до 64 лет вошли в число финалистов. Изначально в конкурсе приняло участие более чем 5000 женщин, прошедших девятимесячную программу по открытию и принятию себя. Победительница конкурса определилась 19 мая, ею стала бельгийка Лори Дрез.
Одна из участниц конкурса и мать восьмерых детей Натали Халлеман сказала, что чувствовала себя восхитительной красавицей во время конкурса.
Красота тела в соответствии с образом, передаваемым рекламой и модой, недолговечна. Настоящая красота — это красота внутренняя.
Про первый конкурс «Мисс СССР-89», что прошел 35 лет назад, рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова