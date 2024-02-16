В беде помощник: частично ослепшему пингвину помогает сородич

У пингвина по кличке Кальмар развилась катаракта, из-за чего он частично потерял зрение. Однако птица не осталась одна в своей беде. Сородич по имени Пингвин помогает ему во всем и практически никогда не отходит от своего товарища, особенно во время кормления.