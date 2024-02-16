В беде помощник: частично ослепшему пингвину помогает сородич

Ученые всегда считали пингвинов очень социальными птицами. И вот они снова подтвердили мнение специалистов. Дело в том, что сотрудники парка птиц в английском парке Суррей наблюдали, как одно животное помогало другому, которое почти лишилось зрения. Об этом пишет Daily Mail.
У пингвина по кличке Кальмар развилась катаракта, из-за чего он частично потерял зрение. Однако птица не осталась одна в своей беде. Сородич по имени Пингвин помогает ему во всем и практически никогда не отходит от своего товарища, особенно во время кормления.
По словам сотрудников парка, Кальмар и Пингвин дружат с момента вылупления. Они изначально проявляли очень теплое отношение друг к другу. С того времени птица-поводырь стала не просто другом, а опорой и «глазами» частично ослепшему сородичу. Также она помогла адаптироваться к новой жизни с катарактой.
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Анна Морозова