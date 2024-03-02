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В Бахчисарае археологи обнаружили, предположительно, персидский дворец XVI века

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Предположительно, элементы персидского дворца XVI века найдены археологами во время реставрации на объектах Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом журналистам сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.

«То, что мы обнаружили, скорее всего, это персидский дворец, который в XVI веке стоял на территории Ханского дворца», — рассказала Манежина.

Ранее министр сообщала, что ремонтно-реставрационные работы завершены на 6 из 16 объектов ансамбля Ханский дворец.

Ханский дворец — это один из 119 объектов культурного наследия, входящих в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник. К туристическому сезону готовы пещерные города Чуфут-Кале, Ески-Кермен, Качи-Кальон, Тепе-Кермен, Мангуп.

Дворцовый комплекс в Бахчисарае был возведен в XVI веке. Он стал резиденцией правителей Крымского ханства. Это единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая парков, сейчас — не более 5 га. Завершить реконструкцию дворца планируют в 2024 году.