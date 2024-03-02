В Бахчисарае археологи обнаружили, предположительно, персидский дворец XVI века

Дворцовый комплекс в Бахчисарае был возведен в XVI веке. Он стал резиденцией правителей Крымского ханства. Это единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая парков, сейчас — не более 5 га. Завершить реконструкцию дворца планируют в 2024 году.