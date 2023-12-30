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18:28 (мск), источник: ТАСС

В Австрии при строительстве метро нашли форму для выпечки XVII века в виде кошки

Благодаря форме отпечатывался рисунок лежащей кошки, прижавшей хвост к задней лапе, пишет Kurier.

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Источник: РИА "Новости"

ВЕНА, 28 декабря. /ТАСС/. В Вене во время строительства метро был обнаружен предмет, оказавшийся формой для выпечки в виде кошки, которому может быть от 400 лет. Об этом сообщает газета Kurier.

При расширении одной из веток столичного метро был обнаружен подвал, содержимое которого начали изучать археологии. Среди находок была глиняная форма для выпечки с сильно стершимся рисунком. Позже специалистом удалось установить, какой рисунок отпечатывался благодаря форме: лежащая кошка, прижавшая хвост к задней лапе.

Предмет датируется XVII веком, его предназначение точно не установлено, но предположительно он использовался для выпечки.

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