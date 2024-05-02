В Австралии ядовитая змея заползла в ящик с детскими игрушками

Ранее сообщалось о том, что в Москве начали просыпаться змеи, в том числе и ядовитые. Как вести себя при встрече с такими рептилиями, рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. В ведомстве напомнили, что гадюки, как правило, нападают, лишь когда чувствуют себя в опасности. При этом взрослого человека они могут укусить не выше колена. Так что на прогулки лучше надевать высокую обувь или брюки из плотной ткани. Чтобы спугнуть змею и дать ей возможность уползти, заросли следует раздвигать, простукивая палкой.