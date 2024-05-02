В Австралии ядовитая змея заползла в ящик с детскими игрушками

В австралийском Маручидоре, штат Квинсленд, ядовитая черная змея заползла в дом. Женщина и ее дочь нашли опасную рептилию в коробке с детскими игрушками. Подробности сообщает Daily Mail.
Мать сразу же позвонила в компанию по отлову змей Sunshine Coast Snake Catcher. Управляющий компанией Стюарт МакКензи признается: этот случай один из самых безумных в его карьере. Он использовал специальный крюк, чтобы разыскать змею на дне корзины с игрушками. По его словам, хозяевам дома повезло, что змея никого не укусила.
«От этого зрелища дрожь пробирает», — делится эмоциями ловец змей.
После поимки рептилию выпустили в естественную среду обитания.
Черные змеи также известны как черные ехидны и краснобрюхие черные аспиды. Они распространены на востоке Австралии. Обычно эти создания ведут себя довольно спокойно, но если их спровоцировать, то могут укусить. Их яд вызывает кровотечение, отеки, рвоту, диарею, боли в животе и мышцах, потливость и слабость. При отсутствии соответствующего лечения укус черных змей приводит к смерти.
Ранее сообщалось о том, что в Москве начали просыпаться змеи, в том числе и ядовитые. Как вести себя при встрече с такими рептилиями, рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. В ведомстве напомнили, что гадюки, как правило, нападают, лишь когда чувствуют себя в опасности. При этом взрослого человека они могут укусить не выше колена. Так что на прогулки лучше надевать высокую обувь или брюки из плотной ткани. Чтобы спугнуть змею и дать ей возможность уползти, заросли следует раздвигать, простукивая палкой.
При укусе нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. В ожидании врача следует снять стягивающие тело вещи и аксессуары, в том числе и украшения (например, кольца и браслеты), промыть рану водой с мылом или антисептиком, наложить стерильную повязку. Кроме того, можно принять средство от аллергии.