В Австралии вырастили рекордно тяжелую ягоду голубики массой 20,4 грамма

Австралийские садоводы собрали самую тяжелую в мире голубику с кустов недавно выведенного сорта «Этерна». В Книге рекордов Гиннесса эту голубику навали «ягодой-бегемотом»: она все еще помещается в ладони взрослого человека, но намного крупнее стандартных плодов. Новый рекорд весит 20,4 грамма, что примерно в 70 раз тяжелее обыкновенной ягоды дикой голубики и на 4,2 грамма больше предыдущего рекорда.
Ферма, на которой получили рекордный урожай, находится в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Там также выращивают множество других ягод, виноград, помидоры, авокадо и грибы. В садоводствах действует Программа по улучшению сортов. Селекционеры рассказали, что гигантская голубика является одним из последних результатов этой программы, в ходе которой был усовершенствован сорт «Этерна».
На получение плодов ушло двенадцать месяцев. Незадолго до сбора урожая уже было заметно, что ягоды необычно большие, их сразу было видно, говорят садоводы. Однако полностью они оценили результат, только когда стали срывать голубику. Кроме рекордсменки, на кустах было еще около 20 плодов аналогичного размера.
Сорт Eterna и без рекордов отличается неизменно крупными плодами. И хотя в этот раз достижение австралийцев признано рекордом, качество продукции не упало, как можно было бы ожидать, сказал представитель компании.
По словам сотрудников, ягоды оказались очень сочными, хрустящими и ничуть не уступали по вкусу плодам меньшего размера. Кроме этого, они показатели устойчивость к длительному хранению. Это одна из целей селекционеров ферм, которые выводят сорта для продажи по всему миру. Новый сорт голубики, по их оценкам, будет иметь ценность не только для Книги рекордов, но и коммерческую, для мирового рынка.