В Австралии вырастили рекордно тяжелую ягоду голубики массой 20,4 грамма

По словам сотрудников, ягоды оказались очень сочными, хрустящими и ничуть не уступали по вкусу плодам меньшего размера. Кроме этого, они показатели устойчивость к длительному хранению. Это одна из целей селекционеров ферм, которые выводят сорта для продажи по всему миру. Новый сорт голубики, по их оценкам, будет иметь ценность не только для Книги рекордов, но и коммерческую, для мирового рынка.