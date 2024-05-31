В Австралии разработали новый эффективный метод опреснения воды

Технология основана на феномене термодиффузии, также называемом «эффект Соре» по имени швейцарского ученого Шарля Соре, который одним из первых описал явление в 19 веке. Он заключается в том, что содержащиеся в жидкости компоненты будут перемещаться в ней от горячей области в холодную, таким образом в горячей части концентрация этих компонентов будет меньше. Обычно этот процесс занимает длительное время, но ученые решили прогонять воду через многочисленные каналы диаметром в миллиметр, что сократило время проявления эффекта до пары минут.