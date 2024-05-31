В Австралии разработали новый эффективный метод опреснения воды

СИДНЕЙ, 31 мая. /ТАСС/. Ученые Австралийского национального университета (ANU) разработали новый перспективный метод опреснения соленой воды, он может удешевить процесс и помочь в решении проблемы дефицита воды в засушливых регионах мира. Об этом сообщила пресс-служба университета.
Технология основана на феномене термодиффузии, также называемом «эффект Соре» по имени швейцарского ученого Шарля Соре, который одним из первых описал явление в 19 веке. Он заключается в том, что содержащиеся в жидкости компоненты будут перемещаться в ней от горячей области в холодную, таким образом в горячей части концентрация этих компонентов будет меньше. Обычно этот процесс занимает длительное время, но ученые решили прогонять воду через многочисленные каналы диаметром в миллиметр, что сократило время проявления эффекта до пары минут.
«Каждый раз, когда вода проходит через трубку, уровень минерализации снижается на три процента. Наше исследование показывает, что после многочисленных повторений этого цикла содержание соли в морской воде можно снизить с 30 тысяч частиц на миллион (единица измерения концентрации веществ — прим. ТАСС) до менее 500 (пороговое значение для пресной воды — прим. ТАСС)», — заявила одна из авторов исследования Сюй Шуц.
Наиболее распространенные методы опреснения воды применяют метод фильтрации через мембрану, что энергозатратно, подразумевает использование дорогих материалов и регулярное сервисное обслуживания. Авторы считают, что этих технологий будет недостаточно, чтобы решить проблему дефицита воды, которая будет ухудшаться по мере роста населения и изменения климата.
Новый метод работает за счет нагревания, для чего может использоваться солнечная энергия, избыточное тепло от различных приборов, как например кондиционер. Желаемого эффекта ученые добились, нагревая одну часть трубы с водой до 60 градусов и охлаждая другую до минус 20 градусов Цельсия. Ученые надеются, что первый коммерческий прототип будет готов в течение восьми лет.