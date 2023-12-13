В Австралии разработали ИИ для чтения мыслей

Команда из Технологического университета Сиднея (Австралия) предложили инновационную технологию: они представили искусственный интеллект, способный читать мысли человека и и преобразовывать мозговые волны в речь. Об этом пишет Daily Mail.

В работе используется покрытый датчиками шлем, который отслеживает определенную электрическую активность в мозге, когда человек думает, и превращает ее в слова. Изначально разработка была придумана для лечения пациентов, ставших немыми из-за инсульта и паралича.

Ученые проводили эксперимент, в ходе которого 29 испытуемым на экране компьютера показывали предложения, которые нужно было прочитать мысленно. Искусственный интеллект улавливал мозговые волны и отображал на мониторе расшифрованную информацию. Так, изначально участники видели надпись: «Добрый день! Надеюсь, у вас все хорошо. Я начну с капучино, пожалуйста, с дополнительной порцией эспрессо».

ИИ перевел это так: «Добрый день! Ты как? Капучино, Xtra shot. Эспрессо».

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Ученые отметили, что в настоящее время точность перевода составляет 40%, однако исследователи продолжают работу, чтобы повысить показатель до 90%.

Ранее ИИ научился читать мысли по данным томографии.

Анна Морозова