В Австралии фермеры начали раздавать овец бесплатно

Австралийские фермеры все чаще вынуждены забивать овец и сдавать мясо по сверхнизким ценам или отдавать овец бесплатно всем желающим, чтобы не тратиться на их содержание. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Такая ситуация связана с тем, что из-за чрезмерного роста поголовья овец в стране цены на баранину за последний год обрушились на 75%, местами закупочная цена мяса составляет чуть более $1 за 1 кг. Резко подешевели и сами животные: за одну овцу покупатели дают в среднем $22, но нередки случаи, когда фермер вынужден отдавать овцу за $1 и даже дешевле.