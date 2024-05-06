В Арктическом центре впервые изучили сейсмодинамику ледников российской Арктики

Но при этом техника записывает и данные, связанные с процессами в ледниках на суше и ледовых полях на море. Эту информацию в российской Арктике проанализировали впервые. «Мы стали регистрировать достаточно сильные локальные сейсмические события, то есть те события, происходящие в районе и на территории архипелага Северная Земля. И мы задались целью определить природу этих событий: это слабые землетрясения или сильные льдотрясения?» — пояснила Антоновская. При наличии только одной станции это сложно и требует серьезных математических расчетов. Сейсмологи ФИЦКИА сравнивали свои результаты с данными, полученными на Шпицбергене коллегами из Единой геофизической службы РАН и зарубежными учеными. Там одновременно работают несколько сейсмостанций, которые позволяют различать процессы в ледниках. Например, откалывание айсберга, растрескивание ледового купола или прорыв стенки внутриледникового озера.