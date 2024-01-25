В Антарктиде обнаружили неизвестные колонии пингвинов

Согласно новому исследованию Питера Фретвелла из BAS некоторые императорские пингвины перемещают свои колонии, поскольку таяние льда в Антарктиде из-за изменения климата угрожает местам, где эти птицы размножаются. Одна из колоний пингвинов возле залива Хэлли переместилась примерно на 30 километров на восток. По словам Фретвелла, нестабильные условия, начавшиеся в 2016 году, сделали старое место опасным для птенцов.

Четыре недавно обнаруженные колонии, вероятно, существовали в течение многих лет, но ученые ранее их не замечали. В основном это небольшие колонии, насчитывающие менее 1000 гнездящихся пар в каждой. В настоящее время ученым известно о 66 колониях императорских пингвинов.

Новые колонии не сильно меняют оценку общей численности популяции императорских пингвинов, которая в настоящее время составляет менее 300 тысяч гнездящихся пар. Кроме того, неизвестно, является ли какая-либо новая колония частью более крупной колонии.