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13:06 (мск), источник: Lenta.Ru

В Антарктиде обнаружили неизвестные колонии пингвинов

Ученые Британской антарктической службы (BAS) обнаружили ранее неизвестные колонии императорских пингвинов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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Источник: AP 2023

Согласно новому исследованию Питера Фретвелла из BAS некоторые императорские пингвины перемещают свои колонии, поскольку таяние льда в Антарктиде из-за изменения климата угрожает местам, где эти птицы размножаются. Одна из колоний пингвинов возле залива Хэлли переместилась примерно на 30 километров на восток. По словам Фретвелла, нестабильные условия, начавшиеся в 2016 году, сделали старое место опасным для птенцов.

Четыре недавно обнаруженные колонии, вероятно, существовали в течение многих лет, но ученые ранее их не замечали. В основном это небольшие колонии, насчитывающие менее 1000 гнездящихся пар в каждой. В настоящее время ученым известно о 66 колониях императорских пингвинов.

Новые колонии не сильно меняют оценку общей численности популяции императорских пингвинов, которая в настоящее время составляет менее 300 тысяч гнездящихся пар. Кроме того, неизвестно, является ли какая-либо новая колония частью более крупной колонии.

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