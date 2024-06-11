В Антарктиде извлекли горные породы возрастом 1 млрд лет

Чтобы получить доступ к подледниковой поверхности тектонического шва, специалистам необходимо было преодолеть ледниковый щит толщиной более 550 м. С этой целью в 30 км к югу от береговой зимовочной станции «Прогресс» на высоте около 700 м над уровнем моря учеными была пробурена скважина, из которой удалось извлечь керн горной породы длиной 48 см, а также непрерывный керн антарктического льда. Последний поможет реконструировать климат и состояние атмосферы в Антарктиде не менее чем за последние 10 тыс. лет.