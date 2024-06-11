В Антарктиде извлекли горные породы возрастом 1 млрд лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга (ФГБУ «ВНИИОкеангеология») успешно реализовали проект по извлечению из-подо льда образцов горных пород. Полученные образцы имеют возраст порядка 1 млрд лет, сообщил ТАСС заместитель генерального директора — начальник отдела геологии и минеральных ресурсов Антарктиды ВНИИОкеангеологии Герман Лейченков.
«Выбранное для бурения место расположено в центре магнитной аномалии, на вершине локального поднятия коренного ложа (твердой поверхности Антарктиды). Источник этой аномалии остается неизвестным. Предполагается, что аномалия связана с тектоническим швом, который является границей сращивания Антарктиды и Индии в позднем протерозое — в то время, когда на планете зародился суперконтинент Родиния», — рассказал Лейченков.
Чтобы получить доступ к подледниковой поверхности тектонического шва, специалистам необходимо было преодолеть ледниковый щит толщиной более 550 м. С этой целью в 30 км к югу от береговой зимовочной станции «Прогресс» на высоте около 700 м над уровнем моря учеными была пробурена скважина, из которой удалось извлечь керн горной породы длиной 48 см, а также непрерывный керн антарктического льда. Последний поможет реконструировать климат и состояние атмосферы в Антарктиде не менее чем за последние 10 тыс. лет.
Анализ полученных горных пород должен помочь ученым понять происхождение магнитной аномалии, которая обусловлена толщей горных пород, намагниченной под действием древнего и современного геомагнитного поля Земли. Ширина этого пространства с отличным от остальных территорий вокруг магнитным полем составляет около 4 км.
Ледовое бурение проводилось в рамках совместного российско-китайского проекта, в котором участвуют Цзилиньский университет и Китайский университет Геонаук (Пекин). Работать с полученными образцами будут в лабораториях ФГБУ «ВНИИОкеангеология» и Китайского университета Геонаук. Ледовые керны будут изучаться в лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического института. Бурение выполнялось при организационной поддержке Российской антарктической экспедиции ААНИИ Росгидромета.
Основанный в 1948 году ВНИИОкеангеология — ведущий российский государственный научно-исследовательский институт, занимающийся геологическим изучением континентального шельфа, Мирового океана, Арктики и Антарктики.