В Анталье будут использовать БПЛА для спасения утопающих на пляжах

Беспилотный летательный аппарат не боится контакта с водой и развивает среднюю скорость 80 километров в час. Это и есть его главное преимущество: в том месте, куда спасатель будет добираться около полутора минут, дрон окажется всего за 8−10 секунд, и сбросит человеку спасательный круг или жилет. Тем временем шлюпка со спасателями будет уже в пути, но техника сэкономит людям драгоценные секунды. По данным турецких спасателей, для помощи человеку, который начал тонуть, есть примерно 50 секунд. Если не уложиться в эту «золотую минуту», шансы утопающего выжить резко снижаются.