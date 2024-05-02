В Анталье будут использовать БПЛА для спасения утопающих на пляжах

Анталья ежегодно принимает около 16 миллионов туристов. Это примерно как все жители Буэнос-Айреса, который входит в двадцатку самых густонаселенных городов мира. Или как пятая часть населения самой Турции. С такими объемами турпотока властям Антальи приходится всерьез задуматься о безопасности гостей, в первую очередь — на море.
В предыдущие годы на выручку спасателям приходила техника — беспилотники «Канкуш». Будут их использовать и в этом сезоне.
Беспилотный летательный аппарат не боится контакта с водой и развивает среднюю скорость 80 километров в час. Это и есть его главное преимущество: в том месте, куда спасатель будет добираться около полутора минут, дрон окажется всего за 8−10 секунд, и сбросит человеку спасательный круг или жилет. Тем временем шлюпка со спасателями будет уже в пути, но техника сэкономит людям драгоценные секунды. По данным турецких спасателей, для помощи человеку, который начал тонуть, есть примерно 50 секунд. Если не уложиться в эту «золотую минуту», шансы утопающего выжить резко снижаются.
В прошлом году «Канкуши» тестировали на пляжах в 10 отелях Кемера, теперь программу расширят на 30 гостиниц, и это не предел, рассказывают турецкие спасатели. Количество дронов планируют наращивать, а специалистов для их обслуживания будут готовить в местных университетах. Спасательная организация уже предложила студентам подходящих специальностей гарантированное трудоустройство после получения диплома. А пока будущие операторы дронов могут стажироваться в зимние месяцы: летом в Анталье так многолюдно, что спасателям не до обучения новичков.