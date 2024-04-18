В Амстердаме нашли необычный способ борьбы с переизбытком туристов

Столица Нидерландов станет закрытой зоной для новых отелей в рамках борьбы в массовым туризмом. Запрет на возведение в черте города новых гостиниц ввела администрация города. Соответствующая новость появилась на сайте муниципалитета.
«Наша цель — сделать и сохранить город комфортным для жизни его обитателей и посетителей», — говорится в сообщении. Новый запрет не распространяется на те отели, которые уже получили разрешение на строительство. Также местные власти ввели ограничение по числу ночевок туристов в гостиницах — до 20 млн в год.
Строительство нового отеля в Амстердаме будет разрешено в нескольких случаях. Во-первых, если один из старых отелей закроется. Во-вторых, если новый отель будет лучше по некоторым показателям, например, будет более современным или более экологичным. В-третьих, если строительство будет запланировано за пределами исторического центра Амстердама.
В сентябре 2023 года стало известно, что власти Амстердама собираются повысить туристический налог. С 2024 года он возрастет с 7% до 12,5% от стоимости номера в отеле. Также возрастет налог с 8 до 11 евро на человека для пассажиров круизных судов, которые останавливаются в порту Амстердама.
Ранее РБК Life рассказывал, что туроператоры расширили ассортимент летних групповых туров в Европу. В 2024 году можно отправиться в Венгрию, Испанию, Португалию, Швейцарию, Грецию и Австрию. Также есть возможность охватить в одной поездке несколько стран. Для бронирования сейчас доступны туры на весну, лето и даже осень 2024 года.
Расширение направлений эксперты объяснили относительной стабильностью и предсказуемостью в вопросе выдачи шенгенских виз, появлением новых вариантов стыковочных перелетов и постепенным восстановлением интереса туристов к поездкам в западные страны.