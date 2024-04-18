В Амстердаме нашли необычный способ борьбы с переизбытком туристов

Ранее РБК Life рассказывал, что туроператоры расширили ассортимент летних групповых туров в Европу. В 2024 году можно отправиться в Венгрию, Испанию, Португалию, Швейцарию, Грецию и Австрию. Также есть возможность охватить в одной поездке несколько стран. Для бронирования сейчас доступны туры на весну, лето и даже осень 2024 года.