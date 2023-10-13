В Америке придумали платье, меняющее цвет по нажатию кнопки
Также компания Adobe представила технологию, создающую 3D-модели по фотографии человека.
Также компания Adobe представила технологию, создающую 3D-модели по фотографии человека.
На конференции Adobe Max американская компания Adobe представила несколько новых технологий, среди которых меняющее цвет и узоры платье.
Это происходит благодаря гибким текстильным дисплеям с помощью нажатия кнопки. Ранее компания уже демонстрировала подобную технологию, но в качестве экспоната использовались плоское полотно и небольшая сумка.
Также компания показала технологию Project Stardust, упрощающую работу с изображениями, позволяя перемещать объекты на них так, словно они бы находились на разных слоях. Кроме того, она автоматически восстанавливает фон после удаления объектов.
Помимо этого были представлены еще две новых технологии: Project Poseable и Project Dub Dub Dub. С помощью первой можно создать 3D-модели человека по его фотографии и управлять их движением. Благодаря второй теперь есть возможность облегчить перевод и озвучивание видео на разные языки, сохраняя голос и интонацию говорящего.
Ранее искусственный интеллект научился определять признаки перелома ребер на КТ-снимках.
Анна Морозова