В Америке придумали платье, меняющее цвет по нажатию кнопки

На конференции Adobe Max американская компания Adobe представила несколько новых технологий, среди которых меняющее цвет и узоры платье.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259483&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это происходит благодаря гибким текстильным дисплеям с помощью нажатия кнопки. Ранее компания уже демонстрировала подобную технологию, но в качестве экспоната использовались плоское полотно и небольшая сумка.

Также компания показала технологию Project Stardust, упрощающую работу с изображениями, позволяя перемещать объекты на них так, словно они бы находились на разных слоях. Кроме того, она автоматически восстанавливает фон после удаления объектов.

Помимо этого были представлены еще две новых технологии: Project Poseable и Project Dub Dub Dub. С помощью первой можно создать 3D-модели человека по его фотографии и управлять их движением. Благодаря второй теперь есть возможность облегчить перевод и озвучивание видео на разные языки, сохраняя голос и интонацию говорящего.

Ранее искусственный интеллект научился определять признаки перелома ребер на КТ-снимках.