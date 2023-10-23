В США покажут более 150 артефактов с Титаника

Портал WPXI передает, что в научном павильоне в Научном центре Карнеги (Питсбург, штат Пенсильвания) пройдет необычная выставка. На ней покажут 154 подлинных артефакта, бережно извлеченных с места крушения Титаника.

Среди них — телеграфный механизм, флаконы и этикетки для духов, игральные карты, пассажирские украшения и посуда, обнаруженные на судне. Организаторы выставки предполагают, что ее экспозицию увидят не менее 30 миллионов человек со всего мира.

Посетители получат копию посадочного талона Титаника, посетят его воссозданные каюты и даже побудут на месте тонущих пассажиров — организаторы планируют создание зала с ледяной водой и айсбергом. Выставка пройдет с 21 октября 2023 по 15 апреля 2024 года.

Недавно в США показали кадры первой подводной съемки «Титаника» после крушения. Они были сняты еще в 80-е годы прошлого века.

Олеся Маевская