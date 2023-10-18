В Америке найдены редкие юрские окаменелости
Ученые считают, что это самое важное палеонтологическое открытие, сделанное на территории штатов.
Ученые считают, что это самое важное палеонтологическое открытие, сделанное на территории штатов.
Документируя следы окаменелостей на участке озера Пауэлл, полевая группа Национальной зоны отдыха Глен-Каньон (Glen Canyon NRA) обнаружила первое захоронение костей тритилодонтидов. Это вымершее семейство небольших и средних по размеру появившихся в позднем триасе цинодонтов («собакозубых» млекопитающих), достигло рассвета в раннем юрском периоде и просуществовали до раннего мела. Останки этих животных были найдены в песчанике Навахо в штате Юта.
Как отмечают археологи в своей статье, опубликованной в журнале Geology of the Intermountain West, эти чрезвычайно редкие окаменелости являются одним из наиболее важных открытий ископаемых позвоночных, сделанных в Соединенных Штатах в этом году. Ученые обнаружили кости и зубы, которые почти не встречаются в Навахо. Это открытие прольет свет на историю окаменелостей, обнаруженных на меняющихся береговых линиях озера Пауэлл.
Находки станут частью музейных коллекций Национального парка Глен-Каньона и будут размещены в Доисторическом музее в Прайсе, штат Юта. Их изучение поможет палеонтологам узнать больше о том, как ранние родственники млекопитающих пережили массовое вымирание в конце триасового периода. Как отмечают авторы, геологические образования, окружающие озеро, являются домом для огромного количества неизученных ископаемых останков, что делает Глен-Каньон одним из наиболее важных районов палеонтологических исследований Службы национальных парков.
Ранее ученые открыли вид рептилий, живших бок о бок со стегозаврами, аллозаврами и диплодоками 150 миллионов лет назад.
Олеся Маевская