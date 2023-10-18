В Америке найдены редкие юрские окаменелости

Документируя следы окаменелостей на участке озера Пауэлл, полевая группа Национальной зоны отдыха Глен-Каньон (Glen Canyon NRA) обнаружила первое захоронение костей тритилодонтидов. Это вымершее семейство небольших и средних по размеру появившихся в позднем триасе цинодонтов («собакозубых» млекопитающих), достигло рассвета в раннем юрском периоде и просуществовали до раннего мела. Останки этих животных были найдены в песчанике Навахо в штате Юта.

Как отмечают археологи в своей статье, опубликованной в журнале Geology of the Intermountain West, эти чрезвычайно редкие окаменелости являются одним из наиболее важных открытий ископаемых позвоночных, сделанных в Соединенных Штатах в этом году. Ученые обнаружили кости и зубы, которые почти не встречаются в Навахо. Это открытие прольет свет на историю окаменелостей, обнаруженных на меняющихся береговых линиях озера Пауэлл.

Находки станут частью музейных коллекций Национального парка Глен-Каньона и будут размещены в Доисторическом музее в Прайсе, штат Юта. Их изучение поможет палеонтологам узнать больше о том, как ранние родственники млекопитающих пережили массовое вымирание в конце триасового периода. Как отмечают авторы, геологические образования, окружающие озеро, являются домом для огромного количества неизученных ископаемых останков, что делает Глен-Каньон одним из наиболее важных районов палеонтологических исследований Службы национальных парков.

Ранее ученые открыли вид рептилий, живших бок о бок со стегозаврами, аллозаврами и диплодоками 150 миллионов лет назад.

Олеся Маевская