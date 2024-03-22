Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Амазонке обнаружили череп крупнейшего из речных дельфинов

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Ученые обнаружили в водах реки Амазонка на территории Бразилии окаменелый череп, принадлежащий ранее неизвестному вымершему виду речных дельфинов, который является крупнейшим из когда-либо обнаруженных. Результаты исследования опубликованы в среду в журнале Science Advances.

Источник: AP 2023

По его данным, размеры черепа свидетельствуют о том, что длина всего тела представителей этого вида, который получил название Pebanista yacuruna, составляла от 281 до 347 см. Как и прочие речные дельфины, этот вид возник в результате переселения множества разнообразных групп морских дельфинов в пресные воды в поисках пищи. Вместе с ними он относился к семейству Platanistoidea, обитавшему в океанах Земли около 24−16 млн лет назад.

Ближайшим родственником этого вида являются существующие поныне гангские дельфины (Platanista) — род из двух видов, обитающих соответственно в водах Инд и Ганг. При этом Pebanista yacuruna не связаны родством с современными амазонскими дельфинами (Inia geoffrensis), несмотря на общий ареал обитания.