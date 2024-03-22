В Амазонке обнаружили череп крупнейшего из речных дельфинов

По его данным, размеры черепа свидетельствуют о том, что длина всего тела представителей этого вида, который получил название Pebanista yacuruna, составляла от 281 до 347 см. Как и прочие речные дельфины, этот вид возник в результате переселения множества разнообразных групп морских дельфинов в пресные воды в поисках пищи. Вместе с ними он относился к семейству Platanistoidea, обитавшему в океанах Земли около 24−16 млн лет назад.
Ближайшим родственником этого вида являются существующие поныне гангские дельфины (Platanista) — род из двух видов, обитающих соответственно в водах Инд и Ганг. При этом Pebanista yacuruna не связаны родством с современными амазонскими дельфинами (Inia geoffrensis), несмотря на общий ареал обитания.