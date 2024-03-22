В Амазонке обнаружили череп крупнейшего из речных дельфинов

По его данным, размеры черепа свидетельствуют о том, что длина всего тела представителей этого вида, который получил название Pebanista yacuruna, составляла от 281 до 347 см. Как и прочие речные дельфины, этот вид возник в результате переселения множества разнообразных групп морских дельфинов в пресные воды в поисках пищи. Вместе с ними он относился к семейству Platanistoidea, обитавшему в океанах Земли около 24−16 млн лет назад.