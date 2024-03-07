В Алтайском заповеднике сфотографировали редкую кошку

«Сотрудники Алтайского заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко сделали кадры редкого и осторожного хищника из семейства кошачьих. В объектив попала рысь. Это обычный вид для территории заповедника, однако встречается редко», — говорится в сообщении.
В заповедники отметили, что обнаружить следы рыси удается не каждую зиму, потому что это осторожный хищник, преимущественно ночной охотник, а площадь его охотничьего участка может достигать десятков квадратных километров.
Увидеть и сфотографировать рысь удалось потому, что на территории выросла численность косули — основного объекта охоты этого хищника, пояснил ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.
«Рысь для нашего заповедника — очень редкий вид, пожалуй, после барса и манула самый редкий. Чаще всего она регистрируется по побережью северной части Телецкого озера», — сказал он.
Рысь — самый северный вид из семейства кошачьих, широко распространена в Европе, на Кавказе, на Урале, в Сибири и в Средней Азии. Занесена в Красные книги 17 российских регионов как уязвимый вид.