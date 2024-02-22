В Африке обнаружили безногую ящерицу

В 1931 году исследователи впервые заметили сомалийскую остроносую амфисбену Ancylocranium somalicum parkeri на территории нынешней Республики Сомалиленд. С тех пор рептилию больше никто не видел. Однако, как передает New Scientist, недавно неуловимое существо удалось обнаружить работникам благотворительной организации HALO Trust, которые занимались разминированием полей на границе с Эфиопией.