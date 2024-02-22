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В Африке обнаружили безногую ящерицу

Последний раз ее видели 90 лет назад.
Источник: Mark Spicer

В 1931 году исследователи впервые заметили сомалийскую остроносую амфисбену Ancylocranium somalicum parkeri на территории нынешней Республики Сомалиленд. С тех пор рептилию больше никто не видел. Однако, как передает New Scientist, недавно неуловимое существо удалось обнаружить работникам благотворительной организации HALO Trust, которые занимались разминированием полей на границе с Эфиопией.

Длина Ancylocranium somalicum parkeri составляет 20 сантиметров. Рептилия напоминает большого дождевого червя из-за розового цвета и заостренной морды.

Амфисбены — это группа безногих рептилий, обычно встречающихся в Южной Америке, Мексике, Африке и Западной Азии. Глаза у существ спрятаны под кожей, а слух усилен, так как пресмыкающиеся являются роющими.

Ранее ученые в Бразилии переоткрыли летучую мышь, которую не видели сто лет.

Анна Морозова