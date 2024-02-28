В 90% чернил для тату оказались незаявленные опасные вещества

Ядерно-магнитный резонанс, рамановская спектроскопия, масс-спектрометрия и рентгенофлуоресцентный анализ установили, что у 90% образцов состав на этикетке не совпадал с реальным. В чернилах не только присутствовали пигменты, отличные от перечисленных в списке компонентов, но также встречались неуказанные добавки.