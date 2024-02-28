В 90% чернил для тату оказались незаявленные опасные вещества

Специалисты химической лаборатории Бингемтонского университета (США) проанализировали 54 разновидности чернил для татуировок шести цветов и сравнили их заявленный и реальный составы. В исследовании, опубликованном в журнале Analytical Chemistry, рассматривалась продукция девяти производителей из США, включая крупные международные компании и небольшие бренды.
Ядерно-магнитный резонанс, рамановская спектроскопия, масс-спектрометрия и рентгенофлуоресцентный анализ установили, что у 90% образцов состав на этикетке не совпадал с реальным. В чернилах не только присутствовали пигменты, отличные от перечисленных в списке компонентов, но также встречались неуказанные добавки.
В более, чем половине образцов, был обнаружен полиэтиленгликоль, который при многократном воздействии способен повреждать внутренние органы. Также в 15 красках ученые нашли потенциальный аллерген пропиленгликоль, антибиотик гексаметилентетрамин и консервант 2-феноксиэтанол, опасный для грудных младенцев при попадании в материнское молоко.
Вместе с тем исследователям не удалось определить, добавили ли производители эти ингредиенты намеренно, или же они попали в чернила в результате неверной маркировки либо загрязнения компонентов для их изготовления.
Несмотря на проведенное исследование, многие художники готовы пробовать новые ингредиенты для красок. Так известный тату-мастер Кит Маккарди, среди клиентов которого Рианна, Кайли Дженнер, Селена Гомес и Джастин Бибер, объединился с доцентом из Колорадского университета в Боулдере Карсоном Брансом для создания «умных» чернил, которые проявляются только при воздействии ультрафиолета.
Олеся Маевская