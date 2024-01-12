В 2024 году на рынке появятся ПК с ИИ
Производители компьютеров собрались наладить выпуск компьютеров со встроенной поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Computerworld.
Производители компьютеров собрались наладить выпуск компьютеров со встроенной поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Computerworld.
По оценке специалистов Canalys, в 2024 году каждый пятый появившийся на рынке ПК — или более 170 миллионов единиц устройств — будет иметь встроенную поддержку ИИ. Подобные девайсы получат микросхемы, адаптированные под сложные вычисления и для обработки большого количества данных.
В материале говорится, что почти 60 процентов ПК с ИИ будет выпущено для организаций и бизнеса. «После этого их распространение будет быстро расти, особенно в коммерческом секторе, где преимущества ИИ на устройствах, связанных с производительностью, безопасностью и управлением затратами, станут ключевым фактором для бизнеса», — подчеркнули эксперты.
Больше всего ПК, по оценке Canalys, в 2024 году поставит Lenovo. Далее будут располагаться Hewlett-Packard, Dell и Apple.
При этом по итогам 2023 года специалисты зафиксировали беспрецедентный последовательный ежегодный спад с 1995 года. Кризис объяснили снижением спроса на ПК после завершения пандемии COVID-19.
В конце декабря аналитики IDC предсказали увеличение рынка персональных компьютеров в 2024 году — из-за искусственного интеллекта (ИИ) и нужд корпораций. Кроме того, выход Windows 12 может повлиять на рост продаж ПК.