В 2023 году было отозвано более десяти тысяч научных статей

В 2023 году сфера научных статей установила антирекорд. Дело в том, что за это время количество отозванных научных статей превысило десяти тысяч. Отчет об этом опубликован в журнале Nature.

Статьи могут быть отозваны по разным причинам. Например, какие-то ученые сделали прорыв в определенной области, провели эксперименты и сделали об этом публикацию в журнале. Однако же другие эксперты не смогли воспроизвести те же самые результаты. Возможно, это связано с ошибками в измерениях или неправильной интерпретацией выводов. Однако более интересен оказался другой фактор, из-за которого материалы были удалены из изданий.

Подавляющее большинство из десяти тысяч отозванных статей оказались фальшивыми. Они лишь на первый взгляд похожи на настоящие, но на самом деле созданы «бумажными фабриками» — организациями, которые производят и продают поддельные публикации. Ученым работы нужны по разным причинам: для рейтингов, грантов, индекса цитирования. Именно поэтому «фальшивку» купить легче и быстрее, чем провести настоящее исследование.

Общее количество отозванных статей на 2023 год превышает 50 тысяч, и, как говорят эксперты, это только «верхушка айсберга». «Бумажные фабрики» выпускают сотни тысяч публикаций, при этом не все фальшивые материалы удаляют из научных журналов. Многие работы попадают в обзоры и цитируются в реально существующих исследованиях.

Результаты исследований также могут искажать гомеопаты. Эксперты уличили их в фальсификации результатов научных работ.

Анна Морозова