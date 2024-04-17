Ужас ночи. Врачи назвали анализ на диабет необходимым при беспокойстве ног

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и приглашенный в студию эксперт — сомнолог Роман Бузунов — рассказали о том, из-за чего развивается синдром беспокойных ног, и анализы на какие болезни надо сдать, если он появился.
Малышева отметила, что, по ее мнению, синдром беспокойных ног сродни паркинсонизму. Ведь подергивания конечностей не зависят от желания человека, а происходят самовольно.
«На самом деле проблема не связана с ногами. Все дело в нарушении обмен допамина, страдают так называемые допаминовые рецепторы, которые регулируют двигательную активность», — добавил сомнолог. Действительно, затрагивается та же система, что и при болезни Паркинсона. Но при последней рецепторы умирают, а при беспокойных ногах все же функционируют. Длится все может десятилетиями. У человека появляется ощущение боли, саднения в ногах, причем описать нормально и точно он это не может. И даже просто сидеть днем такой пациент может лишь 10−15 минут, после ему надо вставать и разминаться, а не просто пошевелить ногами.
Есть еще и синдром периодических движений конечностями во сне. Тут люди и вовсе могут спать урывками — интервалами по 20−30 секунд. Такое состояние инвалидизрует человека. «По трекеру пациенты, бывает, по 20 км за ночь проходят», — пояснил Бузунов.
Также проблема беспокойных ног может стать следствием поражения периферической нервной системы, например, при сахарном диабете или алкоголизме. «Это могут быть травмы с повреждением периферических нервов, могут быть заболевания, связанные с почечной недостаточностью», — пояснил Бузунов. «Проблемы могут быть в голове, поэтому без врача не решить. Второе — проблемы могут быть в периферических нервах, то есть непосредственно в нервах ног. Происходит простая вещь — нервы разрушаются, неважно чем, хоть сахаром, хоть алкоголем, хоть травмой, и у человека начинаются подергивания», — добавила Малышева.
Какие обследования надо пройти?
Врачи отметили, что надо обязательно сдать анализы на сахар, ферритин, гемоглобин и сывороточное железо, ведь проблема может крыться в анемии, а железо участвует в синтезе допамина. «Бывает, что железо и гемоглобин в норме, а запасы ферритина уже снижаются», — пояснил Бузунов.
Также стоит пройти обследование на почечную недостаточность, так как она тоже может стать причиной такого синдрома.
Вылечить полностью синдром беспокойных ног нельзя. Но можно заметно улучшить качество жизни пациента. Для этого надо бороться с причиной, вызвавшей проблему — пополнить запасы железа, компенсировать диабет