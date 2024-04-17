Ужас ночи. Врачи назвали анализ на диабет необходимым при беспокойстве ног

«На самом деле проблема не связана с ногами. Все дело в нарушении обмен допамина, страдают так называемые допаминовые рецепторы, которые регулируют двигательную активность», — добавил сомнолог. Действительно, затрагивается та же система, что и при болезни Паркинсона. Но при последней рецепторы умирают, а при беспокойных ногах все же функционируют. Длится все может десятилетиями. У человека появляется ощущение боли, саднения в ногах, причем описать нормально и точно он это не может. И даже просто сидеть днем такой пациент может лишь 10−15 минут, после ему надо вставать и разминаться, а не просто пошевелить ногами.