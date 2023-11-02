Уж не взыщите. Что делать, если вам угрожают коллекторы
В Госдуме предложили штрафовать коллекторов на суммы до полумиллиона рублей за нарушения требований, предъявляемых при изъятии долгов.
В Госдуме предложили штрафовать коллекторов на суммы до полумиллиона рублей за нарушения требований, предъявляемых при изъятии долгов.
Возможности официальных коллекторских агентств ограничены законодательством, но до сих пор долги из населения продолжают вытряхивать лица, которым закон не писан. О чём следует знать тем, кто берёт взаймы деньги, и даже тем, кто никогда не влезал в кредиты? Разбираемся с помощью реальных сюжетов и юридических комментариев.
Рассказывает Михаил Миронов, г. Ставрополь: «На меня незаконно оформили микрозаём, о чём я узнал, когда начали звонить “специалисты по взысканию”: днём и ночью, мне, жене, на работу, всё время с разных номеров. Обратился за помощью к адвокату, и мы пошли в суд. Договор о займе был признан незаконным, но звонки продолжились. Коллекторы стали приходить домой. Однажды просто повезло, что рядом был участковый, который зафиксировал нарушение. Мы подали иск о взыскании морального вреда с коллекторского агентства и выиграли дело».
Комментарий: «Если с вас требуют деньги, которых вы не брали, нужно сразу обращаться в полицию, — говорит юрист Юлия Коркина. — Однозначно где-то произошла утечка персональных данных, и такой кредит может быть не единственным, оформленным на вас. Одновременно с этим идите к юристу, который расскажет, как правильно действовать: фиксировать звонки, приходы неизвестных лиц, угрозы — и поможет оформить исковое заявление».
Рассказывает Святослав Курилко, Подмосковье: «Из-за проблем с деньгами залез в микрозаймы. Едва первый раз просрочил платёж, предупредил МФО (микрофинансовая организация), не прятался. Но на следующий день мне позвонила женщина из коллекторского агентства. Через час она позвонила моей маме. Затем моему дяде, потом тёте. Всем родственникам сообщали, что я в беде и долгах, надо помогать их погасить. Дальше началась переписка с угрозами: мы приедем к тебе домой, и тому, кто нам откроет, будет очень больно. Я попытался разрешить вопрос через судебных приставов. С паузой в две недели мне ответили, что необходимо предоставить больше доказательств. В итоге я всё-таки нашёл деньги и закрыл долг. А также понял, что никогда ноги моей не будет в МФО».
Комментарий: «Абсолютно верно: если коллектор нарушает правила своей деятельности, надо подать жалобу в Федеральную службу судебных приставов (имело смысл поискать доказательства в данном случае). Если финансовая организация заблаговременно не сообщила вам, что передаёт ваше дело коллекторскому агентству, жалуйтесь в ЦБ РФ (сделать это можно через интернет-приёмную www.cbr.ru). При угрозах обращайтесь в полицию, — советует адвокат Тимур Харди. — Также важно и самому оставаться в рамках закона, не оскорблять коллекторов и не вступать с ними в столкновения, иначе вы рискуете стать фигурантом дела об административном правонарушении или уголовном преступлении».
Рассказывает Павел Кушнарёв, г. Краснодар: «Я взял кредит в банке. Когда доходы почти исчезли, я попросил о рефинансировании, но мне отказали. Два месяца не вносил платежи, и сотрудники “службы безопасности банка” решили меня навестить. Попытались проникнуть во двор, и дочь, которая была одна дома, закричала. Тогда “гостей” выбежала встречать наша собака… После этого к обычным звонкам “где деньги?!” присоединились угрозы об уголовном преследовании за нанесение телесных повреждений. Я пошёл в полицию и к адвокату, который начал процедуру банкротства, параллельно разбираясь с незаконными действиями коллекторов. Оказалось, что банк передал данные службе по работе с задолженностями, которая, в свою очередь, перепродала эти данные ещё одной компании, а та — третьей, которая вовсе не была официально оформлена. Адвокату удалось добиться банкротства клиента и судебного срока “коллекторам”.
Комментарий: «Подать заявление о признании себя банкротом — это один из вариантов решения проблемы, — подтверждает адвокат Светлана Корабель. — Сделать это можно, если долгов у человека в общей сложности больше 500 тыс. рублей и просрочка платежей уже существует. Все долги будут списаны, и коллекторы перестанут преследовать, если только не перейдут на чистый криминал, который уже будет идентифицирован совсем по другим статьям».
Коллектор не может звонить чаще 2 раз в сутки и 4 раз в неделю (с 8.00 до 22.00 в рабочие дни и с 9.00 до 20.00 в выходные). Лично встречаться с должником нельзя чаще 1 раза в неделю.
Общаться с родственниками должника коллектор может, только заполучив его согласие. Согласие возможно отозвать в письменной форме.
Коллектор обязан сообщать наименование кредита, своё имя, номер телефона и только после этого напоминать о долге.
Банк (МФО) не может поручить выбивать долг нескольким коллекторским агентствам.
Цель — чёрные коллекторы
— Закон, определяющий правила взыскания просроченной задолженности, есть, а деятельность в этой области регулируется Федеральной службой судебных приставов, — поясняет кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. — Но в стране до сих пор существуют так называемые чёрные коллекторы (организации и лица), которые не входят в перечень службы судебных приставов и не имеют права выбивать долги. Новый законопроект предполагает воздействие именно на эту незаконную сферу. Чтобы не было возможности уклониться от существующего закона, чтобы стало меньше «серых» схем, и прописана новая инициатива с большими штрафами. Если речь идёт о тех случаях, когда посадить этих «деятелей» нельзя, то пусть пополняют бюджет. Если же нарушены статьи УК РФ, судить надо со всей строгостью.