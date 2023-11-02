Уж не взыщите. Что делать, если вам угрожают коллекторы

Возможности официальных коллекторских агентств ограничены законодательством, но до сих пор долги из населения продолжают вытряхивать лица, которым закон не писан. О чём следует знать тем, кто берёт взаймы деньги, и даже тем, кто никогда не влезал в кредиты? Разбираемся с помощью реальных сюжетов и юридических комментариев.

Сюжет № 1: выбивают чужой долг

Рассказывает Михаил Миронов, г. Ставрополь: «На меня незаконно оформили микрозаём, о чём я узнал, когда начали звонить “специалисты по взысканию”: днём и ночью, мне, жене, на работу, всё время с разных номеров. Обратился за помощью к адвокату, и мы пошли в суд. Договор о займе был признан незаконным, но звонки продолжились. Коллекторы стали приходить домой. Однажды просто повезло, что рядом был участковый, который зафиксировал нарушение. Мы подали иск о взыскании морального вреда с коллекторского агентства и выиграли дело».

Комментарий: «Если с вас требуют деньги, которых вы не брали, нужно сразу обращаться в полицию, — говорит юрист Юлия Коркина. — Одно­значно где-то произошла утечка персональных данных, и такой кредит может быть не единственным, оформленным на вас. Одновременно с этим идите к юристу, который расскажет, как правильно дейст­вовать: фиксировать звонки, приходы неизвестных лиц, угрозы — и поможет оформить исковое заявление».

Сюжет № 2: задолженность перед МФО

Рассказывает Святослав Курилко, Подмосковье: «Из-за проблем с деньгами залез в микрозаймы. Едва первый раз просрочил платёж, предупредил МФО (микрофинансовая организация), не прятался. Но на следующий день мне позвонила женщина из коллектор­ского агентства. Через час она по­звонила моей маме. Затем моему дяде, потом тёте. Всем родственникам сообщали, что я в беде и долгах, надо помогать их погасить. Дальше началась переписка с угрозами: мы приедем к тебе домой, и тому, кто нам откроет, будет очень больно. Я попытался разрешить вопрос через судебных приставов. С паузой в две недели мне ответили, что необходимо предоставить больше доказательств. В итоге я всё-таки нашёл деньги и закрыл долг. А также понял, что никогда ноги моей не будет в МФО».

Комментарий: «Абсолютно верно: если коллектор нарушает правила своей деятельности, надо подать жалобу в Федеральную службу судебных приставов (имело смысл поискать доказательства в данном случае). Если финансовая организация заблаговременно не сообщила вам, что передаёт ваше дело коллекторскому агентству, жалуйтесь в ЦБ РФ (сделать это можно через интернет-приёмную www.cbr.ru). При угрозах обращайтесь в полицию, — советует адвокат ­Тимур Харди. — Также важно и самому оставаться в рамках закона, не оскорблять коллекторов и не вступать с ними в столкновения, иначе вы рискуете стать фигурантом дела об административном право­нарушении или уголовном преступлении».

Сюжет № 3: кредит в банке и ноль доходов

Рассказывает Павел Кушнарёв, г. Краснодар: «Я взял кредит в банке. Когда доходы почти исчезли, я попросил о рефинансировании, но мне отказали. Два месяца не вносил платежи, и сотрудники “службы безопасности банка” решили меня навестить. Попытались проникнуть во двор, и дочь, которая была одна дома, закричала. Тогда “гостей” выбежала встречать наша собака… После этого к обычным звонкам “где деньги?!” присоединились угрозы об уголовном преследовании за нанесение телесных повреждений. Я пошёл в полицию и к адвокату, который начал процедуру банкрот­ства, параллельно разбираясь с незаконными действиями коллекторов. Оказалось, что банк передал данные службе по работе с задолженностями, которая, в свою очередь, перепродала эти данные ещё одной компании, а та — третьей, которая вовсе не была официально оформлена. Адвокату удалось добиться банкротства клиента и судебного срока “коллекторам”.

Комментарий: «Подать заявление о признании себя банкротом — это один из вариантов решения проблемы, — подтверждает адвокат Светлана Корабель. — Сделать это можно, если долгов у человека в общей сложности больше 500 тыс. рублей и просрочка платежей уже существует. Все долги будут списаны, и коллекторы перестанут преследовать, если только не перейдут на чистый криминал, который уже будет идентифицирован совсем по другим статьям».

Как часто могут звонить коллекторы

Коллектор не может звонить чаще 2 раз в сутки и 4 раз в неделю (с 8.00 до 22.00 в рабочие дни и с 9.00 до 20.00 в выходные). Лично встречаться с должником нельзя чаще 1 раза в неделю.

Общаться с родственниками должника коллектор может, только заполучив его согласие. Согласие возможно отозвать в письменной форме.

Коллектор обязан сообщать наименование кредита, своё имя, номер телефона и только после этого напоминать о долге.

Банк (МФО) не может поручить выбивать долг нескольким коллекторским агентствам.

Комментарий

Цель — чёрные коллекторы

— Закон, определяющий правила взыскания просроченной задолженности, есть, а деятельность в этой области регулируется Федеральной службой судебных приставов, — поясняет кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. — Но в стране до сих пор существуют так называемые чёрные коллекторы (организации и лица), которые не входят в перечень службы судебных приставов и не имеют права выбивать долги. Новый законопроект предполагает воздействие именно на эту незаконную сферу. Чтобы не было возможности уклониться от существующего закона, чтобы стало меньше «серых» схем, и прописана новая инициатива с большими штрафами. Если речь идёт о тех случаях, когда посадить этих «деятелей» нельзя, то пусть пополняют бюджет. Если же нарушены статьи УК РФ, судить надо со всей строгостью.