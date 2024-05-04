Уйти, чтобы вернуться. Десять правил выживания в майском лесу

В древнеславянской мифологии лес — существо одушевленное, в нем обитает множество духов. Есть злые, типа бабы Яги, а есть добрые. Лесные разведчики не раз бывали в ситуациях, которые с материалистической точки зрения объяснить невозможно. В таком случае говорят, что им помогли Хухи. Такие мифологические маленькие пушистые существа, увидеть которые может только человек с доброй душой. Если он не ломал живых деревьев, не разбрасывал мусор, аккуратно обращался с огнем и вообще вел себя в лесу как воспитанный гость, то хухи помогут найти дорогу домой. GPS-навигатор или компас, конечно, более надежные указатели направлений, но если наука и техника оказались бессильны, остается только надеяться на добрых духов. Пусть и с таким смешным названием.