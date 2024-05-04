Уйти, чтобы вернуться. Десять правил выживания в майском лесу

Прогулка в майском лесу — занятие по-своему очаровательное. Природа только просыпается, незамутненная зелень первой листвы, мало насекомых, птицы поют. При этом земля просохла, и под ногами не хлюпает, а приятно пружинит под каждый шаг. Чтобы такое путешествие принесло только радостные эмоции, важно соблюдать десять простых правил, говорят специалисты Рослесинфорга. Они круглый год собирают информацию о нашем лесном фонде и знают все о том, как надо себя вести в чащах и рощах.
1. Правильно собраться
Перед выходом предупредить близких о своих планах. Можно даже сообщить в МЧС: куда идете и когда собираетесь вернуться. Выбрать одежду по сезону, с собой обязательно взять заряженный мобильный телефон, нож, спички, медикаменты, минимальный запас еды.
2. Зафиксировать курс
Заходя в лес, сориентируйтесь по сторонам света, чтобы запомнить примерное направление движения. Возвращаясь домой, надо будет придерживаться обратного курса.
3. Оставлять следы
Фигурки из камней или кусочки ткани, повешенные на ветках деревьев, помогут найти обратную дорогу. В малолюдном лесном массиве их имеет смысл оставлять на всех пересечениях и развилках.
4. Без паники
Если поняли, что заблудились, остановитесь. Постоять пять минут на месте и успокоиться намного полезнее, чем сразу начинать метаться из стороны в сторону. Заодно можно припомнить пройденный путь, пересеченные поляны, приметные деревья, тропы, муравейники, овраги. Во многих случаях этого окажется достаточно, чтобы сообразить в какой стороне остался дом.
5. Идти на звук
Если уверенности в верном пути назад нет, надо искать дорогу к любой ближайшей цивилизации. Находясь в лесу, ее проще услышать, чем увидеть. Лай собаки разносится на 2−3 км, трактор слышно за 3−4 км, мчащуюся по шоссе машину или поезд — за 5−7 км, звон колокольни — до 15 км. Кстати, в дни после Пасхи церкви звонят часто. Надо определить направление и двигаться в эту сторону.
6. Осмотритесь
Если есть высокое дерево и на него можно безопасно взобраться, то сверху есть шанс разглядеть реку, просеку, деревню, дороги. На возвышенностях можно встретить геодезические вышки. Главное не потерять направление на замеченные ориентиры во время спуска, для этого надо соотнести курс с каким-то близким предметом — кустом, тропинкой, камнем в траве.
7. Читать по столбам
Найденная просека — это уже половина успеха. На пересечении двух просек обязательно будет стоять квартальный столб. Про него заблудившемуся человеку надо вспомнить одно: грань столба между двумя наименьшими цифрами всегда направлена на север. Дальше останется только вспомнить направление, которое было при входе в лес (пункт № 2) и двигаться в строго обратную сторону.
8. Искать ориентиры
На юг обычно указывают пологие стороны муравейников, скопление смолы на стволе хвойного дерева, более светлая кора на березе, более широкие годовые кольца на пнях. Мхи и лишайники чаще бывают с северной стороны дерева. Важно! Все эти признаки могут в каждом конкретном случае варьироваться, поэтому определять стороны света можно только по нескольким из них: они должны совпадать. Зато у могильного или церковного креста верхний конец нижней наклонной перекладины всегда указывает точно на север. Правда, встретить их в лесу удается нечасто.
9. Выбирать самую широкую тропу
Если попалась тропинка и она привела к развилке, дальше надо идти по самой широкой из дорожек или по той, в которую вливаются несколько других.
10. Доверять лесу
В древнеславянской мифологии лес — существо одушевленное, в нем обитает множество духов. Есть злые, типа бабы Яги, а есть добрые. Лесные разведчики не раз бывали в ситуациях, которые с материалистической точки зрения объяснить невозможно. В таком случае говорят, что им помогли Хухи. Такие мифологические маленькие пушистые существа, увидеть которые может только человек с доброй душой. Если он не ломал живых деревьев, не разбрасывал мусор, аккуратно обращался с огнем и вообще вел себя в лесу как воспитанный гость, то хухи помогут найти дорогу домой. GPS-навигатор или компас, конечно, более надежные указатели направлений, но если наука и техника оказались бессильны, остается только надеяться на добрых духов. Пусть и с таким смешным названием.