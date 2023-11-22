Увеличение продолжительности жизни может привести к вымиранию

Попытки человечества радикально увеличить продолжительность жизни может привести к печальным последствиям. Об этом сказал доктор Стивен Кейв из Кембриджского университета. Дело в том, что старание продлить существование окажет слишком большое давление на ресурсы Земли и может означать, что люди вымрут раньше, чем указывают статистические данные, передает Daily Mail.

Сейчас на средства по борьбе со старением вкладываются миллиарды долларов, По мнению, Стивена Кейва, человечество еще не готово к таким технологиям. К тому же, как утверждает ученый, планета достигла своей пропускной способности, а люди негативно влияют на климат и приводят к гибели биоразнообразия. В совокупности эти факторы могут привести к катастрофе.

Также технологии по прекращению старения являются очень дорогими, поэтому позволить себе такое смогут только очень богатые люди. Это приведет к еще более ужасающему сценарию, когда деньги станут главным образом влиять на жизнь и смерть, что негативно скажется на отношениях в обществе.

Примером зависимости жизни и смерти от богатства может послужить фильм «2012», в котором существовать на планете после конца света могли только те, кто имел средства для покупки дорогого билета на корабль.

Также из-за того, что на Земле останутся богачи, климат будет заметно ухудшаться из-за катастрофической жары. Эксперты посчитали, что состоятельные люди выбрасывают в разы больше CO2 в атмосферу планеты, чем бедные.

Анна Морозова