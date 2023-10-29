Утвержден внешний вид и правила вручения золотых и серебряных медалей для выпускников школ

Золотая медаль

Медаль «За особые успехи в учении» I степени будут вручать выпускникам, у которых в итоговых оценках стоит «отлично» по всем без исключения учебным предметам, и при этом ЕГЭ по русскому языку сдан не менее чем на 70 баллов. Также необходимо набрать не менее 70 баллов еще на ЕГЭ еще по одной дисциплине.

Серебряная медаль

Медаль «За особые успехи в учении» II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам итоговые оценки «отлично» и не более двух оценок «хорошо». Также есть привязка к баллам ЕГЭ: не менее 60 баллов по «Русский язык» и не менее тех же 60 баллов на ЕГЭ по одному из предметов по выбору. Напомним, серебряную медаль вернули в школы с этого учебного года. Она сможет дать до 3 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. Золотая медаль сегодня дает до 5 дополнительных баллов.

Внешний вид

Обе награды — одного диаметра (40 мм) и толщины (3 мм), отличие только в цвете: золотистый и серебристый.

В документе внешний вид медалей описывается так: «Медали “За особые успехи в учении” I и II степеней представляют собой диски с выступающими кантами с обеих сторон. Вдоль кантов с обеих сторон медалей расположены объемные точки-полусферы по всей окружности. Торцевые поверхности медалей и изображения полированные. Медали изготавливаются из металла методом холодной штамповки».

К описанию приложены изображения: на лицевой стороне медалей посередине рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации. В верхней половине по окружности — надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ».

На оборотной стороне — верху надпись «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ», а посередине — изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей. Нижняя часть обрамлена декоративной пальмовой ветвью.