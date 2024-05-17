Утка по-пекински и трепанги. Как приготовить блюда, которыми угощали Путина

Лучше всего взять для рецепта утку породы мулард, у нее более мягкое, рыхлое мясо, оно будет лучше мариноваться. Если таковой не оказалось, то можно попробовать купить китайскую утку — например, зайти на китайский рынок (обычно он есть в больших городах) или же в специализированный магазин китайских продуктов. В самом крайнем случае придется покупать нашу обычную утку. Не ведитесь на заверения, что утка охлажденная, в 90% случаев у нас продают просто размороженных уток. Так что придется брать замороженную.