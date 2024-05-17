Утка по-пекински и трепанги. Как приготовить блюда, которыми угощали Путина

В Китае нашего президента принимают с максимальной торжественностью. В первый день визита, 16 мая, состоялся торжественный обед, на котором лидеру России и его делегации подавали блюда китайской кухни из китайских же продуктов.
Россия и Китай — соседи, у нас тоже есть и утки, и трепанги. Этих моллюсков ловят на Дальнем Востоке. Так что на выходные при желании можно приготовить пару блюд, как у президентов. Поехали!
Утка
Лучше всего взять для рецепта утку породы мулард, у нее более мягкое, рыхлое мясо, оно будет лучше мариноваться. Если таковой не оказалось, то можно попробовать купить китайскую утку — например, зайти на китайский рынок (обычно он есть в больших городах) или же в специализированный магазин китайских продуктов. В самом крайнем случае придется покупать нашу обычную утку. Не ведитесь на заверения, что утка охлажденная, в 90% случаев у нас продают просто размороженных уток. Так что придется брать замороженную.
Соусы
Для утки понадобится соевый соус, что не проблема. А еще соус хойсин, он продается в специализированных магазинах, на маркетплейсах, есть он и в гипермаркетах. Можно сделать хойсин самостоятельно, но для него будет нужен темный соевый соус, он более густой, чем привычный нам светлый. О разнице между темным и светлым соевым соусом можно прочитать тут.
Технология
Настоящая утка по-пекински сначала маринуется, после чего подвешивается и выдерживается сутки. А потом она коптится в дыму, на дровах из фруктовых пород деревьев.
Есть еще другая технология, где утку после маринования и отвешивания запекают сначала при высокой, а потом убывающей температуре. И тут нужна специальная печь. В домашних условиях можно создать блюдо, похожее на настоящую утку. Тоже будет вкусно и эффектно, но не аутентично.
Обычно дома мы долго маринуем утку, а потом запекаем ее в духовке.
Подача
Утку нарезают на небольшие кусочки. Подают с тонкими рисовыми блинчиками, овощами (обычно нарезают соломкой лук-порей, огурцы, сельдерей, зелень), можно добавить перец чили, нарезанный колечками, зеленый лук. Обязательно — соус хойсин.
Кусочек утки кладут на блинчик, добавляют овощи и зелень, заворачивают все в маленький ролл, на один укус. Обмакивают в соус хойсин и кладут в рот.
Утка по-пекински
Автор рецепта — Руслан Магомедшарипов, бренд-шеф ресторанов «Китайские новости».
1 утка.
черный перец горошком.
куриный порошок.
Для начинки:
300 г лука-порея.
300 г репчатого лука.
100 г имбиря.
80 г чеснока.
30 г лаврового листа.
100 г бадьяна.
Для обливания:
300 г мальтозы.
5 л воды.
300 мл рисового уксуса.
1 ст. л. соды.
2−3 капли красителя пищевого.
Шаг 1. Утку промыть, удалить все перья и остатки потрохов внутри, удалить острые части крыльев.
Шаг 2. Утку нужно надуть, чтобы кожа отделилась от мяса и птица хорошо промариновалась. Для этого можно воспользоваться ручным насосом, вставляем иглу под крыло и под ножку. Игла должна проткнуть кожу, но не задевать мясо, кожу можно оттянуть.
Шаг 3. Нарезать лук-порей, репчатый лук, имбирь. Добавить лавровый лист, корицу и бадьян.
Шаг 4. Пряности для маринования, черный перец и куриный порошок смешать, измельчить в кофемолке.
Шаг 5. Утку натереть солью и пряностями изнутри и снаружи.
Шаг 6. Положить в нее овощи и зашить.
Шаг 7. Оставить утку в холодильнике минимум на 6 часов, лучше дольше.
Шаг 8. Смешать мальтозу, уксус и воду, можно добавить немного красителя, чтобы придать утке красный цвет. Все это довести до кипения.
Шаг 9. Кипящей смесью облить утку. Надо облить дважды с небольшим интервалом.
Шаг 10. Подвесить утку в проветриваемом помещении на 10−15 часов.
Шаг 11. Прошедшую все этапы утку поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 40−45 минут. В процессе запекания необходимо один раз открыть дверцу духовки на 5−10 минут, для того, чтобы утка отдохнула и из духовки вышла лишняя влага.
Шаг 12. Готовую утку выложить на праздничное блюдо, нарезать овощи для украшения по вашему усмотрению.
Трепанги
Еще их называют морскими огурцами. Это страшноватый на вид моллюск, который похож на большую гусеницу с шипами. Трепанги и у нас, и в Китае считаются очень полезными, даже используются в качестве лекарства.
В России купить трепангов можно. Чаще всего вы найдете консервы: трепанг в меду. Они продаются в рыбных магазинах. В профильных интернет-магазинах можно найти даже живых трепангов. Например, 250-граммовых трепангов продают за 660 ₽, поштучно.
Трепангов в меду можно использовать для салатов, а живых можно тушить, варить, запекать. По технологии приготовления они несколько похожи на осьминогов, их тоже нужно довольно долго варить или тушить.
Но сначала трепанга придется выпотрошить. Для этого нужно сделать длинный разрез по брюшку там, где нет шипов. И извлечь все, что внутри. Обратите внимание, что у трепанга в передней части туловища еще есть зубы, их мы тоже удаляем. Не волнуйтесь, трепанги не кусаются, они безобидные.
После этого мы промываем моллюска, а дальше ошпариваем и скоблим сверху ножом. Потом его можно нарезать ломтиками и готовить.
Трепанг под соевым соусом
Живой трепанг.
2 ст. л. соевого соуса.
1 ст. л. рисового уксуса.
несколько колечек чили-перца.
Шаг 1. Трепанга разрезать пополам и удалить внутренности. Промыть в холодной воде.
Шаг 2. Ошпарить кипятком, почистить ножом верхнюю часть и снова промыть.
Шаг 3. Нарезать моллюска тонкими ломтиками.
Шаг 4. Полить соевым соусом, уксусом, добавить колечки перца. Перемешать. Дать постоять 5 минут.
Трепанг, тушенный с овощами
300 г потрошенного и очищенного трепанга.
200 г молодой капусты.
морковь.
1 небольшой кабачок.
растительное масло без запаха.
соль и черный перец.
соевый соус.
Шаг 1. Капусту помыть и нарезать тонкой соломкой.
Шаг 2. Овощи очистить, нарезать небольшими кубиками.
Шаг 3. Трепанга нарезать тонкими ломтиками, обжарить на сковороде, добавить немного воды и потушить 30 минут.
Шаг 4. Добавить овощи за исключением капусты, потушить 7 минут.
Шаг 5. Потом положить капусту и тушить еще 5 минут.
Шаг 6. Посолить и поперчить, можно украсить колечками острого перца, перьями зеленого лука.
Шаг 7. Выключить и подавать к столу.