Утилизация отходов: какой мусор нельзя переработать?

Однако это не всегда так просто, что хорошо иллюстрирует ситуация со стаканчиками для горячих напитков навынос. В одной только России, по словам Юрия Верещагина, создателя крышек Sito-Tea для заваривания чая, ежегодно производится около 6 млрд бумажных стаканчиков. Может показаться, что их легко переработать, но на самом деле это не так: практически во всех бумажных стаканчиках используют пластик (только так они способны удерживать жидкость внутри и не разваливаться). Отделить один компонент от другого сложно, в результате чего большая их часть оказывается на свалке. То же справедливо и для классических упаковок от молока и сока.