Установлено предназначение таинственного 37 000-летнего артефакта

В данном случае артефакт, который в исследовании описывается как «дубинка длиной около 21 сантиметров», поначалу напомнил ученым биту для игры в крикет, только с четырьмя отверстиями, вырезанными в самой плоской части. На краях отверстий были обнаружены следы износа, а также канавки, указывающие на то, что через них неоднократно что-то протягивали. Кроме того, на поверхности артефакта были найдены следы органики. Лабораторный анализ показал, что это был какой-то растительный материал.